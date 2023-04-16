30 красивых цитат восточных философов о спокойствии и счастье

Если вам тяжело и кажется, что всё пропало, просто изучите приведённый ниже список.

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Обращаться к опыту этих мудрецов можно бесконечно. Их высказывания никогда не утратят актуальности. Они просты на первый взгляд, но очень глубоки при детальном разборе. Порой, чтобы быть счастливым, нужно просто поменять угол зрения и увидеть вещи, которые по-настоящему важны. Именно этому мы будем учиться у Будды, Конфуция и Лао-Цзы.

Так говорил Будда

При рождении он получил имя Сиддхартха Гаутама. Когда постиг тайны мироздания и просветлел, его стали называть Буддой. В переводе с санскрита это означает «Пробудившийся».

Главный источник, где собраны факты о его жизни, мудрые изречения и выдержки из бесед, — это свод священных текстов Трипитака. Сложность в том, что написан он на древнеиндийском языке и труден для восприятия. Однако есть немало альтернатив. Мы обратились к книге «Дхаммапада» – сборнику буддийских изречений.

10 мудрых цитат Будды Глупец, который знает свою глупость, тем самым уже мудр. Глупец, мнящий себя мудрым, воистину глупцом зовётся.

Если даже человек сделал добро, пусть он делает его снова и снова, пусть строит на нём свои намерения. Накопление добра — радостно.

Как крепкая скала не может быть сдвинута ветром, так муд­рецы непоколебимы среди хулений и похвал.

Плохие и вредные для себя дела совершать легко. То же, что хорошо и полезно, делать в высшей степени трудно.

У кого уничтожена зависть, тот днём и ночью может достичь сосредоточенности.

Кто добрым делом искупает сделанное зло, тот освещает этот мир, как луна, освобождённая от облаков.

Нет пути, ведущего к гармонии. Гармония и есть путь.

Кто исполнен лени, у кого решимость и мысль подавлены, тот не найдёт путь к мудрости.

Отрешись от зла, приумножай добро, очисти свой разум. Вот совет всех Будд.

Сколько бы мудрых слов ты ни прочёл, ни произнёс, какой от них толк, коль не применяешь на деле?

Конфуций

Китайский мыслитель строил своё учение на принципах этики, морали и взаимоотношений между людьми. Суть его философии изложена в книге «Лунь Юй» («Суждения и беседы»). Здесь собраны воспоминания учеников Конфуция, которые транслируют его великие изречения.

10 мудрых цитат Конфуция Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. Также и человек не может стать успешным без достаточного количества трудных попыток.

Если тебе плюют в спину, значит, ты идёшь вперёд.

Порой мы видим многое, но не замечаем главного.

Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний, и так, словно вы постоянно боитесь растерять свои знания.

Когда, совершив ошибку, не исправил её, это называется совершить ошибку.

Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал.

Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим.

Учение без размышления бесполезно, но и размышление без учения опасно.

Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных поступков.

Относись ко всем с добром и уважением, даже к тем, кто с тобой груб. Не потому, что они достойные люди, а потому, что ты – достойный человек.

Лао-Цзы

Основополагающий трактат, где собраны наставления древнекитайского философа, называется Дао дэ Цзин («Книга о пути и благодати). Самый известный перевод на русский выполнен исследователем Ян Хин-Шуном.