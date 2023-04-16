$81.50-0.1790.16+0.16
22 минуты назад

Психолог: "Чтобы не срываться на окружающих, надо понимать, что я хочу, что не хочу"

Реальное время

Чтобы не срываться на окружающих, надо понимать свои потребности. По ее словам, нужно быть готовым к тому, что не всем это может понравиться. Об этом рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

Психолог: "Чтобы не срываться на окружающих, надо понимать, что я хочу"
Фото: Реальное времяРеальное время

— Чтобы не срываться на окружающих, надо понимать, что я хочу, что не хочу, вовремя говорить это себе и другим, — цитирует ее Daily Moscow.

Сулим уточнила, что часто люди срываются на окружающих из-за того, что не могут справиться с какими-либо чувствами. Нужно понимать, какие именно потребности не получается удовлетворить.

Психолог также рассказывала, что избавиться от тревожных мыслей и быстрее заснуть поможет загибание пальцев и счет выполненных за день задач. По ее словам эксперта, загибая пальцы, нужно считать причины, почему "я сегодня молодец и что я сделал".

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий