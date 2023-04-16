Психолог: "Чтобы не срываться на окружающих, надо понимать, что я хочу"

Чтобы не срываться на окружающих, надо понимать свои потребности. По ее словам, нужно быть готовым к тому, что не всем это может понравиться. Об этом рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

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— Чтобы не срываться на окружающих, надо понимать, что я хочу, что не хочу, вовремя говорить это себе и другим, — цитирует ее Daily Moscow.

Сулим уточнила, что часто люди срываются на окружающих из-за того, что не могут справиться с какими-либо чувствами. Нужно понимать, какие именно потребности не получается удовлетворить.