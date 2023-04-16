Ученые рассказали, почему мужчин так привлекает женская грудь

Грудь - это одна из самых сексуальных частей тела женщины. Но почему мужчинам она так нравится с точки зрения науки?

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Многие женщины переживают по поводу своего размера груди, так как считают его слишком большим или маленьким. Однако научные исследования показывают, что сексуальность женщины оценивается не по размеру её груди. А ещё от размера груди не всегда зависит её чувствительность.

Большинство мужчин любят к тому же маленькую грудь, но многие газеты и журналы играют на слабости некоторых мужчин к пышной груди.