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Ученые рассказали, почему мужчин так привлекает женская грудь

Грудь - это одна из самых сексуальных частей тела женщины. Но почему мужчинам она так нравится с точки зрения науки?

Ученые рассказали, почему мужчин так привлекает женская грудь
© Ferra.ru

Многие женщины переживают по поводу своего размера груди, так как считают его слишком большим или маленьким. Однако научные исследования показывают, что сексуальность женщины оценивается не по размеру её груди. А ещё от размера груди не всегда зависит её чувствительность.

Большинство мужчин любят к тому же маленькую грудь, но многие газеты и журналы играют на слабости некоторых мужчин к пышной груди.

По мнению авторов книги «Химия любви. Научный взгляд на любовь, секс и влечение» Лэрри Янга и Брайана Александер, мужчины любят женскую грудь из-за гормона, который выделяется во время лактации. Этот гормон укрепляет связь между матерью и ребёнком, способствует установлению прочных отношений между влюблёнными. В частности, при ласках груди выделяется гормон окситоцин.

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