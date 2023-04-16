Психологи: лжеца можно раскрыть по числу деталей в его истории

При этом, по распространённому заблуждению, обманщиков чаще выдаёт язык тела: жесты, мимика и прочее. Однако если ориентироваться только на такие сигналы, то можно легко запутаться и пропустить что-то действительно важное. Интуиция тоже помогает очень редко. А вот если следить за повествованием, шансы раскусить врунишку резко повышаются. Такой вывод следует из результатов исследования учёных-психологов из Нидерландов, которое опубликовали в журнале Nature Human Behavior.

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В эксперименте голландцев приняли участие порядка 1 500 человек. Они должны были прочитать письма и изучить видеозаписи, сделанные студентами. В них учащиеся рассказывали, как прошёл их день, а испытуемым предлагалось угадать, кто из ребят лжёт.

Некоторые пытались догадаться интуитивно, и большинство из них провалились. А вот те, кто подметил некоторую закономерность в лживых историях, справились на ура. Закономерность состояла в том, что вруны напичкали свои рассказы большим количеством деталей: в подробностях описывали людей, места и события. И именно уровень детализации отличал правду от лжи.

Дело в том, отметили учёные, что лжецы, как правило, стремятся сделать свои выдумки более достоверными, а тут без деталей не обойтись. Но тот, кто знает об этой фишке, легко сможет распознать неправду.