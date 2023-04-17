От чего зависят предпочтения женщин в порно

Психологи из Мичиганского университета выявили четыре типа предпочтений в порнографии у женщин, по которым можно предсказать сексуальный опыт. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Sex & Marriage Therapy.
Участниками исследования стали 206 женщин. Они поделились с учеными информацией о своем сексуальном опыте, частоте просмотра порно и обстоятельствах при просмотре. Затем им был предоставлен список из 93 порнографических жанров, доступных на PornHub. Их попросили оценить свои предпочтения, выбрав один из ответов: не знакома с жанром, не интересно, любопытно и крайне интересно.
В результате команда смогла выделить четыре модели просмотра порнографии: неоднородную (39%), традиционную (27%), нацеленную на удовольствие (23%) и грубую (11%).
Первая предполагает, что женщина одобряет несколько жанров порнографии. Участницы со второй моделью одобряли более социально приемлемые изображения женского сексуального поведения. Третья стратегия предполагает просмотр только такого порно, в котором изображен женский оргазм. Последняя тактика предполагает просмотр жанров, которые изображают агрессивные или насильственные половые акты.
Ученые также установили связь между этими моделями и сексуальным опытом и самооценкой добровольцев. Так, участницы с традиционно женским подходом к просмотру, как правило, имели меньше сексуального опыта по сравнению с участницами, которые относились к группе «удовольствия». Женщины с последним паттерном просмотра насильственной порнографии, как правило, имели больше сексуального опыта, но более низкую сексуальную самооценку по сравнению с все той же группой «удовольствия». Участница из нее, в свою очередь, имели самое высокое самоуважение среди всех.