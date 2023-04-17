От чего зависят предпочтения женщин в порно

Психологи из Мичиганского университета выявили четыре типа предпочтений в порнографии у женщин, по которым можно предсказать сексуальный опыт. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Sex & Marriage Therapy.

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Участниками исследования стали 206 женщин. Они поделились с учеными информацией о своем сексуальном опыте, частоте просмотра порно и обстоятельствах при просмотре. Затем им был предоставлен список из 93 порнографических жанров, доступных на PornHub. Их попросили оценить свои предпочтения, выбрав один из ответов: не знакома с жанром, не интересно, любопытно и крайне интересно.

В результате команда смогла выделить четыре модели просмотра порнографии: неоднородную (39%), традиционную (27%), нацеленную на удовольствие (23%) и грубую (11%).

Первая предполагает, что женщина одобряет несколько жанров порнографии. Участницы со второй моделью одобряли более социально приемлемые изображения женского сексуального поведения. Третья стратегия предполагает просмотр только такого порно, в котором изображен женский оргазм. Последняя тактика предполагает просмотр жанров, которые изображают агрессивные или насильственные половые акты.