Психотерапевт предложила, как избавиться от навязчивых сожалений

70-летняя британская пенсионерка написала письмо психотерапевту Филиппе Перри и пожаловалась, что сожалеет о долгом браке. Ответ специалиста с советом прожить навязчивые мысли опубликовало издание The Guardian.

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Автор письма считает, что поступила неправильно, когда вышла замуж рано, не выбрав себе более привлекательного и подходящего партнера. При этом женщина недавно отпраздновала золотую свадьбу, у нее трое детей и пятеро внуков. Муж, по ее словам, всегда заботился о ней и принял даже после того как женщина на какое-то время ушла к другому мужчине.

Психотерапевт отметила, что идеальных решений не существует, и предположила, что пенсионерке свойственна модель поведения, при которой любой выбор оценивается как неверный:

"Я думаю об этой ситуации как о прекрасном виде из окна, который вы стали принимать как должное, хотя его присутствие вам нравится. Если штора навсегда скроет этот вид, думаю, вы будете по нему скучать".

Чтобы начать контролировать навязчивые мысли, Перри предложила не сопротивляться им, а, напротив, поразмышлять о сожалениях. Когда человек отделяет себя от своих мыслей, избавиться от них становиться легче.

Психотерапевт также посоветовала поискать ответ в детских воспоминаниях, вспомнить, когда именно женщина начала жалеть о своих решениях. Если тяжелые мысли не уйдут, есть смысл проконсультироваться со специалистом.