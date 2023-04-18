4 совета, как быстро определить свои сильные стороны

Мы охотно себя ругаем, а хорошего не видим в упор. Пришло время сменить стратегию.

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Ольга Кошут – психолог-консультант, специалист по женской психологии

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Если за день вы решаете десять задач, при этом девять — эффективно, а одну — не очень, о какой, вероятнее всего, будете мучительно думать перед сном? Ответ для многих очевиден. То же самое часто происходит с нашими сильными сторонами и недостатками. Намного больше внимания уделяется слабостям, а способности и преимущества воспринимаются как данность.

Почему важно видеть свои сильные стороны и как их рассмотреть?

В детстве многих из нас ругали за что-то конкретное, а хвалили абстрактным «молодец», не акцентируя внимание на том, что именно у нас получилось хорошо. В школе красным – самым ярким и выделяющимся цветом – указывали в основном на ошибки, а не на те места в контрольных, которые особенно удались.

Добавьте сюда то, что говорить о себе и подчёркивать личные умения считалось зазорным, а скромность и умение быть незаметным (и удобным) приветствовались. Многих из нас не учили тому, как распознать свои сильные стороны, а потому на первых собеседованиях самым сложным вопросом оказывался не «В чём ваши слабые стороны?», а «Чем вы можете быть нам полезны?»

Как это вредит человеку?

Всё просто. Мы можем провести всю жизнь, думая, что посредственны, хотя на самом деле просто не умеем направить внимание на то, что у нас получается лучше, чем у многих. Это мешает и реализовываться, и достойно зарабатывать. Сложно раскрыть личный потенциал, когда ты загнан в рамки привычных представлений о себе и не задаёшься вопросом: «В чём заключаются мои суперспособности?»

Кстати, речь необязательно о конкретной профессии. Сила – это то, что вы передаёте, вкладывая во всё, что делаете. Например, умение уделять внимание деталям, находить общий язык с людьми.

А ещё это то, что будет доставлять удовольствие, потому что реализация своего потенциала всегда приносит удовлетворение и снимает внутреннее напряжение. Чаще всего деятельность в данном направлении и будет той, которая вам по-настоящему нравится.

4 лайфхака, чтобы распознать суперсилу

Чтобы выявить личные преимущества, важно очень хорошо себя знать. Именно поэтому начать нужно со знакомства. Какой вы? Следующий шаг — использовать полученную информацию.

1. Понять, кто вы

Задавайте себе вопросы: «Чем я люблю заниматься? Что мне нравится? Как выглядит моё комфортное пространство? Какой режим жизни нужен именно мне? Что меня вдохновляет?». Спрашивайте себя и со временем научитесь распознавать и чувствовать ответы от собственного Я.

2. Выявить, что у вас всегда хорошо получалось

На первый взгляд это могут быть очевидные вещи, про которые вы думаете: «Да ладно, разве не у всех так?» Но, наблюдая за другими, вы можете заметить, что им эти моменты даются труднее.

Стоит исследовать и систематизировать свой прошлый опыт: не только в школе и на работе, но и в бытовых ситуациях. Можете поспрашивать близких людей. Иногда они способны указать на то, что сами мы не посчитали бы сильной стороной. Такая обратная связь может быть интересной и открыть глаза на новую грань себя.

3. Определить лейтмотив разных действий

Возможно, на каждой работе вы были хороши в чём-то конкретном — принятии решений в критических ситуациях, сглаживании конфликтов и т. д. Возможно, у человека намётан глаз на визуальную подачу информации, и он, даже не замечая, применяет это везде: от структурирования семейного расписания до подбора вдохновляющих коллажей для фотосессии.

Нужно задавать себе следующие вопросы:

В чём вы действительно сильны?

Чем можете с удовольствием заниматься достаточно долго?

Какие детали делают решение любой задачи легче и приятнее именно для вас?

4. Обратиться к специалисту

Помощь можно получить от психолога или коуча. Важно, чтобы человек специализировался по данному направлению. Есть немало профессиональных тестирований и разных методик, совмещая которые удастся собрать информацию о себе.

Тем не менее начать лучше с самодиагностики. Именно вы способны подметить самые тонкие детали и нюансы. Помощь специалиста всё равно может потребоваться, ведь некоторые люди даже не допускают мысли, что у них есть какие-то сильные стороны. Другие, признавая их наличие, просто очень боятся себя проявить.

Иногда нам сложно определить ключевые преимущества не потому, что нет навыка их выделять, а потому что мы вообще не видим своей ценности. Сама мысль о признании каких-то талантов кажется странной… Разрешите себе выйти за рамки и исследовать самые неожиданные стороны личности

Что даёт знание своей суперсилы?

Определение и проявление сильных сторон – один из самых важных моментов для установления глубокого контакта с собой. Это помогает найти то самое предназначение, о котором сегодня так много говорят. Реализация внутреннего потенциала даёт успокоение. Всё это повышает качество жизни и делает человека более счастливым.

Когда мы начинаем видеть свои сильные стороны и уникальность, становится проще прочувствовать, что каждый из нас действительно непохож на других. Вы – не исключение из этого правила, не какая-то посредственность.

Если человек знает, в чём силён, на случай трудной ситуации у него есть опора. Он имеет возможность повернуть всё в выгодную для себя сторону и создать удобный контекст. А ещё — понимая свою уникальность, мы начинаем иначе относиться к другим людям. Теперь мы видим, что и они — личности, которым для самораскрытия нужны определённые условия.