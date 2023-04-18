Назван способ быстрее пережить расставание

«После расставания мы чаще вспоминаем хорошие моменты и романтизируем их до такой степени, что готовы вернуть старые отношения. Если вы поймали себя на таких мыслях, вспомните о причине разрыва и напомните себе, что он может пойти вам на пользу», — посоветовала специалист.