10 типов лжецов, которые могут встретиться вам на пути

Многие люди время от времени лгут и, возможно, одна невинная ложь не навредит и не испортит никому жизнь. Бывает, мы обманываем, если не видим другого выхода. Мы можем сильно раскаиваться в своей лжи, так как знаем, что враньё – это всё-таки плохо.

Фото: Кадр из фильма «Лжец лжец» Кадр из фильма «Лжец лжец»

А некоторые люди врут довольно часто и даже случается так, что они не могут остановиться. Они уже сами не замечают, где правда, а где ложь, живя какими-то иллюзиями, основанными на собственном обмане.

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Есть люди, которые лгут ради своей выгоды и не видят в этом абсолютно ничего плохого, они не понимают, что их ложь может сильно навредить кому-то.

Наверняка вам в жизни встречались люди, которые, к сожалению, обманывали вас в чём-то, а может быть, вам и самим приходилось лгать? Почему же так происходит? Почему люди лгут даже близким людям? Откуда зарождается ложь и почему иногда нет иного выхода, кроме лжи?

Надеемся, что на эти вопросы поможет ответить наша статья, из которой вы узнаете о том, что такое ложь и какие виды лжецов могут вам встретиться, чтобы вы всегда были начеку и не дали себя обмануть.

Что такое ложь?

Ложь – это акт преднамеренного предоставления неверной информации или сокрытие правды. И всё же намерение лгать может состоять или не состоять в том, чтобы причинить кому-либо вред, намеренно.

Ложь – это обычное человеческое поведение, которое наблюдалось в разных культурах и веках, и продолжает встречаться среди людей и сейчас.

А далее мы расскажем о том, какие типы лжецов встречаются чаще всего и как уберечь себя от обмана?

1. Лжецы-социопаты

Лжецы бывают различных видов, но, пожалуй, самыми выделяющиеся из них — лжецы-социопаты. Такие люди не имеют сочувствия и, скорее всего, даже сами до конца не понимают того, насколько сильно может навредить их ложь человеку. Им абсолютно наплевать на то, какие последствия за собой повлечёт их поступок.

Обычно лжецы-социопаты используют обман для собственной выгоды, не думая о том, как это может отразиться на человеке, которого они обманули. Более того, они ещё обожают манипулировать и использовать людей ради собственных целей.

Вычислить лжеца-социопата может быть крайне сложно, ведь они отличные актёры и умеют искусно лгать. Чтобы не попасть под их влияние, нужно быть крайне осторожным.

2. Патологические лжецы

Люди, которые являются патологическими лжецами, обычно лгут без видимой на то причины. Они могут выдумывать различные истории, чтобы приукрасить какие-либо события из своей жизни и показать себя в выгодном свете, но зачастую их ложь не имеет конкретной цели. Они просто врут и не могут остановиться.

Их ложь может заключаться как в пустяковых ответах на какие-либо вопросы, так и в вещах, которые могут иметь очень важное значение в жизни.

С такими людьми довольно опасно иметь дело ведь им невозможно доверять.

Их жизнь, рассказанная вам, может оказаться сплошной выдумкой, а вы просто окажетесь втянутыми в неё. Патологические лжецы сами не замечают, как вредят не только окружающим людям, но и себе самим.

3. Компульсивные лжецы

Компульсивные лжецы так же, как и патологические, могут лгать абсолютно без какой-либо причины. Только здесь ситуация может быть куда сложнее, и с этими людьми нужно быть ещё более осторожными.

Компульсивные лжецы могут врать в любой ситуации, касаемо любых событий и моментов своей жизни. Они могут лгать для того, чтобы привлечь внимание или избежать какой-либо ответственности.

Такая ложь влечёт за собой очень неприятные последствия и может навредить карьере и отношениям.

Когда человек живёт одной лишь ложью, и уже сам верит во всё, что придумывает, может являться одним из признаков асоциального или нарциссического расстройства личности.

Будьте очень бдительны и обратите внимание, не отводит ли человек глаза от вас, рассказывая очередную историю? Не меняются ли его истории и события из жизни слишком часто? Не выходит ли такой человек из себя каждый раз, когда ему стоит принять то, что он не прав?

Если вы замечаете подобные признаки у вашего собеседника или знакомого, старайтесь держаться от него подальше и будьте предельно осторожны.

4. Случайные лжецы

Многие люди время от времени могут лгать. Признайте, что и вы не являетесь исключением и, возможно, вам тоже приходилось когда-то лгать. Возможно, это была совсем невинная ложь или даже ложь во благо, но это случилось, и ничего уже не изменить.

Случайные лжецы могут обманывать от случая к случаю, но это может повторяться не слишком часто. Возможно, они могут соврать во благо или чтобы избежать смущения в какой-нибудь неудобной ситуации.

Их ложь часто не имеет какой-то негативной цели и вряд ли может причинить вред.

Поэтому, если вы столкнулись со случайным лжецом, который мог обмануть вас по причине того, чтобы уберечь от чего-либо, вам стоит простить этого человека.

5. Небрежные лжецы

Небрежные или неосторожные лжецы могут лгать, совершенно не задумываясь о последствиях, которые эта ложь за собой повлечёт.

Обычно такие люди лгут относительно своего имени или места жительства, а также их ложь может использоваться для того, чтобы избежать какой-либо, неприятной или неловкой ситуации.

Самая большая проблема таких лжецов заключается в том, что они могут сами не заметить того, что соврали в чём-то. Возможно, это будет незначительная ложь, однако с небрежными лжецами всё-таки стоит быть осторожнее.

6. Нарциссические лжецы

Лжецы такого типа довольно коварны и хитры. Эти самовлюблённые личности пойдут на всё ради обмана в пользу собственной выгоды. Причиной для их лжи может послужить множество вещей, например, если им нужно показать себя в выгодном свете или просто подстроиться под какую-либо ситуацию.

Нарциссические лжецы – отличные актёры, они могут с лёгкостью окрутить человека своим обаянием и харизмой.

А вот распознать таких лжецов может быть довольно трудно. Эти люди действительно умеют искусно отыгрывать свою роль и манипулируют человеком, когда он совсем ничего подобного не подозревает.

Однако, если быть более внимательными, есть несколько признаков, которые помогут вычислить подобного рода лжецов в вашем окружении. Такие люди слишком самовлюблённые.

Это очень заметно, их эгоизм и самолюбование скрыть просто невозможно. Они имеют огромное чувство собственной важности и не привыкли сочувствовать и бескорыстно помогать другим. Помимо этого, нарциссические лжецы – настоящие манипуляторы.

7. Привычные лжецы

Люди, которых можно назвать привычными лжецами, имеют привычку – лгать слишком часто. Именно привычку. Их ложь — это своего рода привычка, от которой им сложно избавиться, и которая уже стала частью их жизни.

Привычные лжецы могут лгать на ходу, просто общаясь со своим приятелем, и порой такие люди сами иногда не замечают, когда успели столько наврать.

Они могут врать, чтобы приукрасить какие-то события из своей жизни, чтобы избежать неприятной ситуации или ответственности, а также могут соврать, если просто не знают, что сказать.

Вычислить таких лжецов не так просто, они довольно искусны в своём вранье и могут вскружить этим голову любому.

8. Ленивые или жалкие лжецы

Ленивые лжецы могут лгать без каких-то определённых усилий или плана. Обычно они делают это, чтобы избежать неловких ситуаций или, когда чувствуют себя беспомощными.

Определить такого лжеца может быть не так уж и сложно, достаточно обратить внимание на его неуверенное поведение и спутанность логики во время рассказа его лживых историй.

9. Белые лжецы или лжецы-защитники

Ложь таких людей, как правило, используется ими во благо себе или кому-либо. Отсюда их название – белые лжецы. Они могут солгать, чтобы защитить кого-то или тем самым показать свою снисходительность и согласиться с чьими-то словами, дабы успокоить своего собеседника.

Белая ложь также может использоваться, чтобы доставить удовольствие человеку, чтобы сохранить отношения или уберечь этого человека от каких-то неприятных вещей.

Белый лжец может во всём соглашаться со своим собеседником, даже если это противоречит реальным фактам. Но мысль о том, что делает он это во благо, придаёт ему уверенности и не вызывает угрызений совести.

10. Намеренные лжецы

Здесь нетрудно догадаться, что намеренные лжецы обманывают всегда умышленно. Цели их обмана могут быть самые разные – ради собственной выгоды, чтобы выйти удачно из какой-либо ситуации, чтобы избежать ответственности или вообще – ради каких-то своих коварных планов.

Своей ложью они манипулируют людьми, абсолютно без зазрения совести, играют чужими чувствами и вводят в заблуждение окружающих. Намеренные лжецы не осознают всего вреда, что приносит их ложь, и, более того, считают свой обман правильным решением.

Вычислить таких лжецов тоже может быть не так просто, нужно быть очень осторожными и осмотрительными.

Как мы уже говорили в начале статьи – каждый человек когда-то может или мог в чём-то солгать. А вот каковы были мотивы этой лжи, и какие последствия за собой они поведут – это уже совсем другой вопрос.

Если некоторые люди лгут ради собственных целей и интересов, хорошо осознавая свои действия, но ничуть не раскаявшись в них, то другие могут обманывать, потому что не видят другого выхода, они лгут от собственного чувства страха.

Для кого-то ложь – это некая привычка, они не понимают точных причин своей лжи, но не могут остановиться.