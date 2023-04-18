Психолог назвала причины потери интереса к сексу у пожилых женщин

Пожилые женщины могут терять интерес к сексу из-за комплексов и стереотипов, рассказала психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева. Эти и другие причины она назвала «Ленте.ру».

Фото: Лента.ру Лента.ру

Многим женщинам в возрасте кажется, что с достижением определенных лет они должны прекратить сексуальную активность. Им становится стыдно хотеть секса и им заниматься, говорит психолог. В их головах прочно сидит стереотип, что секс — удовольствие только для молодых.

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Негативно сказываются на интимной жизни женщины и комплексы. По словам Корнеевой, женщинам приходится мириться с потерей молодости. Тело меняется и перестает казаться привлекательным, кожа теряет упругость. Из-за этого чаще всего женщины и теряют интерес к сексу.

«Залог женской сексуальности — чувство уверенности в себе и ощущение, что ты желанна и привлекательна, — комментирует психолог. — Поэтому с возрастом нужно продолжать принимать и любить свое тело таким, какое оно есть».

Болезненные ощущения также могут встать на пути пожилой женщины к сексуальному удовольствию. Снижается интенсивность выработки естественной смазки, а сухость во влагалище может вызывать боль во время секса. Трение без должного увлажнения причиняет неудобства. В этом случае на помощь придут смазки, заменяющие естественный секрет и в разы усиливающие приятные ощущения от интимной близости, добавила Корнеева.

Если женщина не имеет возможности нормально отдохнуть и вынуждена ежедневно брать на себя слишком много обязанностей, то ей может попросту не хватать сил для секса, предупреждает психолог. Исправить ситуацию поможет оптимизация уровня нагрузки и полноценный отдых для тела и психики.

Одна из самых частых причин трудностей в сексе у людей в возрасте — сложности в личных отношениях. Если не трудиться над отношениями, то со временем «огонь гаснет», ведь любой часто возникающий стимул приедается, считает Корнеева. Если это сопряжено с большим количеством накопленных обид, межличностного напряжения, бытовых проблем, то секс уходит из отношений.