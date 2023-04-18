3 простых способа научиться принимать свои недостатки

Психологи поделились с нами рабочими лайфхаками.

© WomanHit.ru

Мало кому удается до конца принять себя со всеми своими недостатками, от которых нас так настойчиво призывают избавиться многие коучи.

Видео дня

При этом психологи настаивают, что несовершенства тела и характера — абсолютно нормальная история, но если вам некомфортно, существует несколько способов, которые призваны помочь наконец принять себя.

У вас точно есть сильные стороны

Вы постоянно думаете, что не дотягиваете до лучшей подруги или, что уж там — до любимой знаменитости? Почему бы не изменить курс мыслей, к примеру, в сторону своих позитивных сторон, которыми вышеупомянутые люди могут и не обладать? Возможно, у вас шикарная талия, а подруга комплексует по поводу своей фигуры, но не признается вам, а вы в то же самое время убиваете самооценку сравнениями с ней. То же касается и психологического аспекта — у вас есть качества, до которых другим людям расти и расти. Сделайте акцент на них и развивайте их максимально. Таким образом вы постепенно начнете невероятно собой гордиться, в таком состоянии на недостатки уже и не хочется обращать внимания.

Чаще общайтесь с людьми, которые вас поддерживают

Как бы там ни было, наше окружение играет огромную роль в нашем самосознании. Даже самого потрясающего человека можно убедить в том, что он ни на что не годен, если его друзья и близкие будут продавливать именно эту тему. Это работает и в обратную сторону — когда люди вас адекватно хвалят, вы и сами начинаете в это верить. Особенно, если все эти качества действительно в вас есть. Старайтесь искать только позитив в общении с другими и не позволяйте давить на свои больные места. Восстановить самооценку после отрицательного общения бывает ох как непросто.

Вы уникальны