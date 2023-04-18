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3 простых способа научиться принимать свои недостатки

Психологи поделились с нами рабочими лайфхаками.

3 простых способа научиться принимать свои недостатки
© WomanHit.ru

Мало кому удается до конца принять себя со всеми своими недостатками, от которых нас так настойчиво призывают избавиться многие коучи.

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При этом психологи настаивают, что несовершенства тела и характера — абсолютно нормальная история, но если вам некомфортно, существует несколько способов, которые призваны помочь наконец принять себя.

У вас точно есть сильные стороны

Вы постоянно думаете, что не дотягиваете до лучшей подруги или, что уж там — до любимой знаменитости? Почему бы не изменить курс мыслей, к примеру, в сторону своих позитивных сторон, которыми вышеупомянутые люди могут и не обладать? Возможно, у вас шикарная талия, а подруга комплексует по поводу своей фигуры, но не признается вам, а вы в то же самое время убиваете самооценку сравнениями с ней. То же касается и психологического аспекта — у вас есть качества, до которых другим людям расти и расти. Сделайте акцент на них и развивайте их максимально. Таким образом вы постепенно начнете невероятно собой гордиться, в таком состоянии на недостатки уже и не хочется обращать внимания.

Чаще общайтесь с людьми, которые вас поддерживают

Как бы там ни было, наше окружение играет огромную роль в нашем самосознании. Даже самого потрясающего человека можно убедить в том, что он ни на что не годен, если его друзья и близкие будут продавливать именно эту тему. Это работает и в обратную сторону — когда люди вас адекватно хвалят, вы и сами начинаете в это верить. Особенно, если все эти качества действительно в вас есть. Старайтесь искать только позитив в общении с другими и не позволяйте давить на свои больные места. Восстановить самооценку после отрицательного общения бывает ох как непросто.

Вы уникальны

Бывает и так, что несовершенство очевидно окружающим и скрыть его никак нельзя. Например, вы картавите или же обладаете другими особенностями, с которыми приходится существовать в этом непростом мире. Далеко не всегда удается решить проблему, а значит, единственный способ — принять себя таким, какой вы есть. Осознайте, что вы уникальны в своей природе и второго такого человека просто нет. Если вам нужно обоснование, вспомните знаменитостей, у каждой из которых есть свои недостатки, причем у многих довольно серьезные. Тем не менее эти люди на пике своей славы, а значит, и вам ничего не мешает жить так, как вы этого хотите.

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