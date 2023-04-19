Названы 6 уловок, которые заставляют покупать больше

Выкладка товара в магазинах – не простое действие, а микс психологии, маркетинга и уловок. Доцент факультета менеджмента университета «Синергия» Алиса Храмова рассказала, как торговые сети вынуждают покупать больше, чем нужно.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«На полках, которые находятся на уровне глаз, выставляется то, что необходимо быстрее продать», – отмечает эксперт.

В то же время товары, которые могут привлечь детей располагаются на уровне их глаз. Также используются яркие акцентные пятна и ароматизация.

Чаще всего используют запахи свежей выпечки, кофе, ванили, хвои. Музыка имеет немаловажное значение – утром она будет бодрой, вечером – спокойная и расслабляющая.