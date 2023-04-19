4 правила здоровых отношений в браке

«Многие мужчины и женщины просто обожают строить иллюзии: мол, жена обязана готовить несколько раз на дню, воспитывать детей и по утрам провожать мужа на работу (неважно, что ей тоже ехать черт знает куда через весь город). Супруг должен принимать решения, зарабатывать деньги и лежать на диване, переключая каналы с футбола на хоккей», — приводит пример эксперт.

Психолог уверен: чтобы сохранить брак, о подобных стереотипах нужно забыть. «У здоровых отношений нет стандартов и жестких законов», — считает Лабковский. Для тех пар, которые ссорятся на фоне бытовых проблем и не могут решить, кто должен быть главным по хозяйству, Михаил открыл «страшную тайну»: «Мы живем в мире, где есть готовая еда и клининг. На это нет денег? Договоритесь с партнером, что одну неделю моете и готовите вы, другую — он(а). Расходиться из-за быта вовсе необязательно», — отмечает психолог.