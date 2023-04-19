$81.60-0.0389.57-0.09

4 правила здоровых отношений в браке

Психолог Михаил Лабковский порассуждал о здоровых отношениях в браке, рассказав, что вносит в них деструктив, и предложил пути решения распространенных проблем.

4 правила здоровых отношений в браке
© unsplash.com

«Многие мужчины и женщины просто обожают строить иллюзии: мол, жена обязана готовить несколько раз на дню, воспитывать детей и по утрам провожать мужа на работу (неважно, что ей тоже ехать черт знает куда через весь город). Супруг должен принимать решения, зарабатывать деньги и лежать на диване, переключая каналы с футбола на хоккей», — приводит пример эксперт.

Психолог уверен: чтобы сохранить брак, о подобных стереотипах нужно забыть. «У здоровых отношений нет стандартов и жестких законов», — считает Лабковский. Для тех пар, которые ссорятся на фоне бытовых проблем и не могут решить, кто должен быть главным по хозяйству, Михаил открыл «страшную тайну»: «Мы живем в мире, где есть готовая еда и клининг. На это нет денег? Договоритесь с партнером, что одну неделю моете и готовите вы, другую — он(а). Расходиться из-за быта вовсе необязательно», — отмечает психолог.

Вообще, брак будет здоровым и прочным, по мнению Михаила Лабковского, если следовать ключевым правилам:

1. Быть собой и позволять это своему партнеру.

2. Не ломать друг друга.

3. Общаться между собой словами через рот.

4. Делать все по обоюдному согласию.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий