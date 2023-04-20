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В Роспотребнадзоре спрогнозировали всплеск распространения штамма «арктур» к концу мая

В Роспотребнадзоре спрогнозировали всплеск распространения штамма «арктур» к концу мая
© Вечерняя Москва

Всплеск заболеваемости новым подвариантом коронавируса «арктур» в России может произойти к концу мая. Об этом в четверг, 20 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, «арктур» обладает высокой заразностью и способен обходить сформировавшийся иммунитет. Тяжелого течения болезни в известных случаях на данный момент нет, но российское здравоохранение уже готово к перегрузкам.

— Внутри этого варианта идет дальнейшее развитие вируса. Пока вирус имеет превалирующее значение в Индии, вызывая новую, достаточно интенсивную для этой страны волну, и там сегодня почти 90 процентов всех вновь заболевающих каждый день — это люди, инфицированные именно «арктуром», — рассказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что меры профилактики остаются такими же, как и при обычном коронавирусе. На данный момент в России подтверждены четыре случая заражения данным вирусом, передает РИА Новости.

В начале апреля в стране выявили первые случаи заражения новым подвариантом коронавируса «арктур». Чем опасен новый штамм вируса, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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