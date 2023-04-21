4 женских типажа, которые отталкивают мужчин

В попытках произвести впечатление на понравившегося мужчину женщины нередко "надевают маски" и перевоплощаются в тех, кем на самом деле не являются.

Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе" Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Однако эти "маски" давно устарели и чаще всего лишь отталкивают противоположный пол.

Подробнее о типажах, которые надоели мужчинам – в материале "Рамблера".

Роковая женщина

Такие женщины в теории способны покорить любого: они не церемонятся с мужчинами, всегда немного загадочны и оставляют после себя шлейф недосказанности. Но на практике попытки изобразить роковую женщину выглядят как второсортное театральное представление и отнюдь не делают девушек привлекательнее.

Сиротка

Нежные и ранимые создания, которые во всем соглашаются с мужчиной и вызывают лишь чувство жалости, способны привлечь только домашнего тирана. Психологически здоровый мужчина не будет искать себе в пару женщину-ребенка, которой нужен не партнер, а родитель.

Наивная дурочка

Как правило, на такой типаж "клюют" лишь неуверенные в себе мужчины, которые боятся вступать в отношения с умной и знающей себе цену женщиной. Если вам хочется привлечь мужчину с низкой самооценкой, образ наивной дурочки – то, что надо.

Стерва

В 00-х на книжных прилавках нередко можно было встретить пособия под названием: "Как стать стервой?". Считалось, что построить прочные отношения способны лишь стервозные барышни – якобы от них мужчины не уходят.