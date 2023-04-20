Эффект Розето: социальные связи спасают от инфарктов

Весной из-за усталости от зимы, стрессов и нехватки витаминов у тысяч людей обостряются хронические заболевания и чаще случаются ОРВИ и ОРЗ. Попытки срочно поправить здоровье витаминами и БАДами не всегда оправданны. Есть предел нервного напряжения, от которого никакие БАДы не помогут. Иногда полезно просто взять отгул и полежать тюленем на диване для восстановления нервной системы и иммунитета.

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Но лучшим способом восстановить истощенную стрессами нервную систему ученые признали социальные связи, еще раз подтвердив экспериментально верность поговорки:

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«Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей».

Еще в прошлом веке в Пенсильвании американские ученые в течение целых 50 лет наблюдали феномен, названный эффектом Розето. Следили они за поселением итальянцев, переехавших в США. Поселение называлось Розето, откуда и название феномена - эффект Розето. Несмотря на то что жители Розето ели и пили все то же самое, что и их соседи - американцы, работали на тех же работах и дышали тем же воздухом, смертность от инфаркта миокарда у них была в два раза ниже! Причем в возрасте до 55 лет они и вовсе не страдали никакими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а после 65 лет смертность от инфаркта составляла только половину от показателей их соседей.

Оказалось, что жители Розето, растеряв итальянские привычки в питании и изменив средиземноморской диете, тем не менее оставили привычку тесно общаться и поддерживать друг друга. Люди в Розето часто ходили друг к другу в гости, играли в настольные игры, устраивали совместные праздники и посиделки. И за счет этого снижали общий уровень стресса и уровень развития сердечно-сосудистых заболеваний.

К сожалению, сейчас от эффекта Розето не осталось и следа. Прошли целые поколения. Привычки предков забыты. Теперь жители Розето ведут такой же образ жизни, как соседи-американцы, и уровень развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также частота случаев инфарктов у них сравнялись со средним уровнем в США.