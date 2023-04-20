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Психологи выяснили, как отношения между супругами влияют на их иммунитет

Психологи из университета Пердью в США заявили, что негативные модели общения в браке влияют на функционирование иммунной системы партнеров. Результаты исследования появились в журнале Psychoneuroendocrinology.

Ученые выделили три типичные модели общения, которые проявляются в отношениях между супругами. Первую авторы исследования назвали "требовать-уходить", когда один супруг требует изменений, а другой избегает коммуникации. Вторая модель – это взаимное избегание партнеров, а третья – обоюдное конструктивное общение.

В исследовании ученые попытались найти связь между тем, как общаются супруги, и тем, как быстро у них заживают раны. В эксперименте приняли участие 42 пары. Участникам сделали небольшую рану, а затем измеряли уровень воспаления и темп заживления повреждений.

Как оказалось, в поддерживающих отношениях воспаление уменьшалось, а скорость заживления ран ускорялась. Проблемы в браке, наоборот, усиливали воспаление и ухудшению заживления повреждений. Кроме того, выяснилось, что особенно подвержены этому влиянию женщины.

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