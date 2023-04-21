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Психолог описала общий портрет альфонсов

Альфонсы уверены в себе, а также могут понимать и управлять эмоциями других людей, сообщает "Газета.ру".

Психолог описала общий портрет альфонсов
© Кадр из фильма "Бабник"

"Альфонсы проявляют уверенность, что помогает убедить женщин в своих искренних намерениях. Также такие мужчины хорошо понимают эмоции других людей и умеют ими осознанно управлять. Они могут проявлять заботу и внимание к женщинам и заставлять их чувствовать особенными и единственными", – рассказала психолог, психотерапевт Юлия Солис.

Альфонсы также чаще всего обладают харизмой и привлекательным внешним видом, заявила психолог. Обычно они любят "щеголять" брендами.

Солис подчеркнула, что не все упомянутые признаки могут присутствовать в альфонсе одновременно. Кроме того, ими могут обладать мужчины, которые не являются альфонсами.

Распознать альфонса может быть сложно и важно не делать выводов, основываясь только на внешности мужчины или его поведении, резюмировала эксперт.

Психологи также отнесли к отличительным признакам альфонса истории о материальных благах, которыми они обладали в прошлом. Как правило, мужчины заявляют, что были вынуждены продать имущество из-за финансовых трудностей.

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