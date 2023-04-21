Как вернуть уверенность в себе после расставания

Женская самооценка — понятие крайне нестабильное. Вам знакомо то чувство, когда в течение дня она взлетает от уровня «ниже плинтуса» до «я королева» и падает обратно? В этом её особенность.

А ещё в том, что самооценка женщины очень зависит от критики, чужого мнения и обстоятельств.

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Пожалуй, в жизни каждой из нас хватает ситуаций, которые больно бьют по умению ценить себя: хамство в магазине, увольнение с работы, замечания близких. Но сильнее всего подкашивают конфликты в личной жизни и расставание с любимым человеком.

Как повысить самооценку и вернуть уверенность в себе после расставания? Поговорим в сегодняшней статье.

Но для начала разберёмся, как формируется женская ценность.

Что стоит у истоков умения ценить себя?

Самооценкой называют известное и понятное человеку отношение к себе, своим качествам, состояниям, возможностям, физическим и духовным силам.

заниженная;

адекватная;

завышенная. В современной психологии выделяют три вида самооценки:

Откуда она берётся, та или иная? Как это часто бывает, «ноги растут» из детства.

Поступки детей взрослые всегда как-либо оценивают. Это и формирует отношение человека к себе в будущем.

Верный путь к развитию заниженной самооценки — давать характеристику поступку через характеристику личности.

«Ты получила двойку — только в дворники тебе дорога!»

«Грязнуля, ты не помыла руки!»

«Не заправила кровать — никто такую замуж не возьмёт!» До боли знакомое многим:

Но это не так. Поступок не описывает личность! Не заправленная кровать, это всего лишь не заправленная кровать, а не «венец безбрачия» до седьмого колена. Не надо так со своими детьми.

Самоценность в женщине с ранних лет закладывает папа. Именно через отца девочка понимает, кто она такая, за что её любить, какого мужчину она заслуживает и как себя вести с мужчинами.

Но даже если с детства женщина научилась ценить, понимать и принимать себя вместе со всеми «тараканами», крах отношений может сломать её.

Почему неудачи в личной жизни отражаются на самооценке?

После расставания нередко накрывает целая лавина чувств. Среди них боль от потери, внутреннее опустошение и ощущение собственной неценности.

Чувство вины в том, что отношения рухнули.

Потеря признания от партнёра, это характерно для зависимых отношений.

Потеря безопасности, чувство уязвимости и нестабильности после расставания.

Токсичность отношений. Если женщина жила с ощущением себя ниже партнёра, то и после расставания её самооценка не восстанет. Причин для подобного обесценивания может быть несколько:

Желая понять «Что со мной не так?», докопаться до «истинной причины» семейного разлада, начиная сомневаться в себе, своей привлекательности, женщины предают собственную ценность.

Они становятся уязвимы, притягивают к себе недостойных мужчин, закрываются для новых счастливых любовных историй. Как понять, что с самооценкой проблемы? Есть несколько достоверных признаков.

Маркеры «сломанной» самооценки

Сверхчувствительность к критике, любое замечание они воспринимают, словно на них нападают.

Хроническая нерешительность и страх допустить ошибку на глазах других.

Страстное желание угодить и боязнь расстроить каждого, кто о чём-либо попросит.

Идеализм, который может привести к досаде, когда «идеал» не достигнут.

Нездоровое чувство вины из-за неправильного восприятия прошлых ошибок.

Постоянная враждебность, защитная позиция, раздражительность без каких-либо причин.

Пессимизм и в целом негативный взгляд на мир. Людям, у которых страдает восприятие и умение ценить себя, свойственны следующие качества:

Такие люди верят, что их признание другими напрямую зависит от результатов на работе, в учёбе, в отношениях и т. д.

То есть человеку с заниженной самооценкой кажется, что уровень любви окружающих к нему будет возрастать по мере его успехов, а в случае неудачи, все просто отвернутся.

В каких-то из утверждений узнали себя? Это не страшно.

Полюбить в себе женщину, проработать внутренние блоки, вновь обрести женскую ценность можно, даже если кажется, что все чувства разбиты вдребезги.

Где найти «пластырь» для больной самооценки?

Поднять с колен упавшую самооценку, снова вернуть веру в себя, обрести внутренний стержень можно самостоятельно. Есть несколько упражнений, которые отлично подойдут в качестве «первой помощи»:

Ежедневный «Лист достижений»

Заведите красивый блокнот или дневник, в котором фиксируйте всё, даже самые маленькие успехи за день. Одобрительная улыбка босса, кофе в подарок на заправке, 10 тысяч шагов вместо поездки на такси — всё имеет значение!

Постепенно вы начнёте фокусироваться на своих достижениях, поймёте, как много можете и успеваете.

Упражнение «Похвальная грамота»

Распечатайте и повесьте на видное место грамоту со списком ваших достижений за всю жизнь.

Считается всё: победа в школьных соревнованиях, отношения с самым популярным парнем в универе, умение испечь шикарный творожный пирог и заправлять одеяло в пододеяльник без нецензурной лексики.

Лучше составить список из 100 успехов. Это поможет наглядно увидеть, какая вы молодец и сколько всего умеете.

Обратная связь от друзей

Выберите 4-5 контактов, с которыми чаще всего общаетесь. Сделайте для них рассылку с вопросами: «Как ты считаешь, в чём мои самые сильные стороны? Что мне удаётся лучше всего?» Вы удивитесь, насколько себя недооцениваете! Людям со стороны гораздо проще заметить и выделить ваши ценные качества.

Сохраните себе ответы, перечитайте и скажите себе: «Я классная! Со мной всё в порядке!»

Поставьте эти фразы на заставку в телефоне и больше никогда в них не сомневайтесь.

Если у вас внутри есть стержень, то даже болезненное расставание не пошатнёт умение ценить себя. Ваши опоры не внешние, а внутренние. Именно женская ценность — та база, фундамент, на котором строится успешная карьера, стабильный доход и счастливая личная жизнь.