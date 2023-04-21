Мужчины с каким тембром голоса склонны к супружеским изменам

Тембр голоса может рассказать о многом, от возраста человека до его пристрастий.

© Русская семерка

Если изучить «язык тембров», то можно понять о человеке даже то, что он сам хочет скрыть.

Видео дня

Тембр как личность

Нет двух абсолютно одинаковых по тембру голосов. Специалист по певческим технологиям Иван Левидов, говорит, что «основные характерные элементы тембра каждого голоса есть величина постоянная, не изменяющаяся с момента мутации голоса».

Порой, долго не видя человека, мы можем не узнать его, но стоит ему заговорить, мы тут же его вспомним. Один только тембр голоса во многом определяет человека. Французский фониатр Жан Абитболь однажды даже отказался делать операцию пациентке – считал, что изменение голоса изменит ее личность.

Что такое тембр

Термин произошел от французского timbre (колокольчик). Это психоакустическая характеристика голоса. Его эксклюзивная окрашенность. Поэтому, когда анализируют мастерство владения вокалом, часто используют определения из словаря живописи - «колорит», «палитра», «краски». И вот эти «цветовые» нюансы и позволяют различать голоса людей. Даже если высота, громкость и длительность их звучания одинакова.

Фониатры говорят, что тембр голоса труднее настроить, чем музыкальный инструмент. Радикально же «переделать», к примеру, тенора в бас и вовсе нельзя. Даже хирургическим путем.

От чего зависит тембр голоса

От плотности смычки голосовых связок, от их длины, ширины, упругости и натяжения. Последнее создается пластичностью перстнещитовидной мышцы, которую профессор и императорский лейб-отиатр Н. П. Симановский называл «музыкальной», так как она действует, как колок у скрипки.

Еще тембр зависит от объема трахеи и формы внутреннего резонатора. Так у Шаляпина было куполообразное нёбо, от которого, как от соборного свода отталкивался звук. И это нёбо стало предметом изучения не только фониатров, но и отоларингологов, антропологов и анатомов.За «окраску» же тембра отвечают обертоны. Чем больше обертонов – тем «вкуснее» голос.

Обертоны

Это звуки над звуками. Тренированным горлом производятся одновременно как бы два звука – тон и обертон. Обертоны – высокочастотны и ранжированы по законам «золотого сечения». Что это такое? Когда мы смотрим на лицо человека и находим его привлекательным, это означает, что оно «скроено» природой по соотношению частей соразмерно. Вот так же и обертоны гармонизируют тембр голоса при помощи интервалов.

Голос словно поднимается по обертонной лестнице - с одной ступени на другую. Между ними паузы. «Первый обертон отстоит от тона на октаву. Второй – уже меньше. Это – квинта.» И так же - по «шажкам» обертонов - постепенно подстраивается и обычное человеческое ухо, которое первоначально может обертонов и не различать.

Как рождается отклик на звуковую волну

Человек в среднем состоит на 60% из жидкой субстанции, которая и откликается на звук вибрацией. Немецкий исследователь звука и фотограф (киматик – от «kyma» – волна) Александр Лаутервассер провел ряд опытов – проигрывал у водоема звуки разной частоты - лязг подвижного состава поезда, крики чаек, фразы из токкат Баха. И фиксировал на фотокамеру волновой «отклик» воды. Каждый звук рождал свой узор. Так и человек вибрирует вслед за тембром голоса.

Чем мы говорим

«Ртом», «горлом», «грудью» и даже «животом». Последний в ответе за повышенную корпулентность подавляющего большинства оперных певцов – они «кладут голос на чрево». И вовлекают в процесс звучания все тело. Как младенец. Когда он плачет, то резонирует от макушки до пяток. С возрастом человек «зажимается». Голос теряет способность включать весь организм. И его вибрации «застревают» на уровне горла. Но мы созданы природой как единый резонатор.

Как тембр выдает говорящего

Уже по тембру каждый из нас в состоянии оценить психофизические параметры человека. Венские лингвофизиологи опытным путем подтвердили , что люди только по голосу могут судить – высокий человек или низкий, полный или худой. Правда, с возрастом может выйти осечка, потому что тембр счастливого человека делает голос моложе лет на 10. Гнев и страх – «старят».

Проявит тембр и уровень интеллекта собеседника, род его занятий, темперамент. Как и его состояние - счастлив или нет, болен или здоров, утомлен или бодр. В тембре голоса отразится, и кто говорит – лидер или ведомый, лжец или поборник правды, завистник или щедрая душа, способен ли он на предательство или будет верен до гробовой доски.

Как раз связь тембра с доверием партнеру заинтересовала специалистов канадского научно-исследовательского Университета МакМастера. Участникам эксперимента дали прослушать голоса 20 мужчин и женщин. Один мужской – низкий вкрадчивый – все отметили, как «опасный». «С точки зрения сексуальной стратегии, - констатировала автор проекта Джиллиан О’Коннор, - оба пола расценивают такой тембр, как предупреждение о будущих изменах». Доверие вызвали - более высокий мужской и более низкий женский. Их сочли «надежными».

Тембр и сексуальность

Британские исследователи из университетов Ливерпуля и Стирлинга, работая в племени хадза в Танзании, сделали открытие, что обладатели тембра в нижнем голосовом регистре имеют больше детей. Так танзанские «баритоны» опередили «теноров» в среднем на два ребенка. Ученые же Государственного университета штата Нью-Йорк нашли зависимость сексуальной привлекательности тембра женщин от фертильности.

Психологи Университета южной Каролины, проанализировав телефонные разговоры, выявили разницу тембров в процессе общения с безразличными и любимыми людьми. Последние даже копировали интонации друг друга, как бы ставя голоса на одну тоновую волну.

Антропологи Пенсильванского университета - Сара Вольф и Дэвид Путс - впервые попытались разобраться, «как признаки маскулинности влияют на мнение человека о его способности доминировать». Опыты показали, что мужчины с голосами глубокой тембральной окраски воспринимаются другими особями того же пола как «вожаки прайда».

Тембр на службе политики

В 2012 году корреспонденты журнала Proceedings of the Royal Society в содружестве с PR-технологами и нейропсихологами провели опросов американцев, которые отвечали на вопрос: «Какой тембр голоса вызывает у них наибольшее доверие к политику?».

Авторы публикации записали 17 женщин и 10 мужчин, которые произносят одну фразу – «Я призываю вас голосовать за меня в ноябре». Записи подвергли цифровой коррекции. Создали пары – один голос подняли, другой - снизили. «Избиратели» выбрали – глубокие низкие тембры. Причем, и мужской, и женский.

Ученые давно пришли к выводу, что секрет успеха/неуспеха человека - в тембре его голоса. Специалист по социологии общения в Институте когнитивной неврологии при Университетском колледже Лондона - профессор София Скотт - отметила, что «мы используем свои голоса для того, чтобы сообщить окружающим, что думаем о себе, и создать в их представлении положительный образ». Но тембр выдает и то, что человек, возможно, хотел бы скрыть.

Тембр на службе спецслужб

Тембр – одна из объективных колляций, которую учитывают спецслужбы при составлении психопортретов преступников. Профайлеры ФБР и ЦРУ обращают внимание на то, как дребезжит и как бы «спотыкается» голос. Когда юлит и недоговаривает, тембр становится скачкообразным, невнятным. Тревожность заставит его «задраться», повысив тон. Когнитивный диссонанс выразится в резких голосовых колебаниях и продемонстрирует шаткость позиции, неуверенность. Напряженный тембр – контроль за каждым шагом. Нотки металла - убежденность. Повышенная громкость – стремление подавить. Но основной тембральный рисунок навсегда остается неизменным.

Неповторимость