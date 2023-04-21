5 вопросов для тех, кто недоволен жизнью, но хочет это изменить

Несколько простых шагов к гармонии.

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Чтобы изменить ситуацию, необходимо признать проблему. Этот сценарий работает во всех аспектах нашей жизни, от вредных привычек до отношений и финансов.

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Итак, если вы поняли, что совсем недовольны своей жизнью, значит, первый шаг на пути к ее улучшению уже сделан. После этого психологи рекомендуют задать себе несколько важных вопросов, чтобы понять, в каком направлении двигаться для положительных перемен.

Какие изменения сделают жизнь лучше?

«Все не так! Мне ничего не нравится!» — это детская позиция, которая свойственная для человека, привыкшего концентрироваться на негативных аспектах. Оставьте ее и подумайте, какие перемены качественно сделали бы вашу жизнь лучше. Например, вам может быть скучно, рутина поглотила, а вкус жизни совсем перестал чувствоваться. Чтобы исправить это, необходимо добавить красок, а значит, пробовать новое, не бояться экспериментов, каждый день делать что-то, что заставит вас улыбнуться.

Что мешает действовать?

Любые перемены требуют решительных действий, но наш мозг обожает рутину и подкидывает сотни причин не рисковать. Подумайте, что именно мешает вам действовать. Может, это голос в вашей голове, который нашептывает: «Ты еще не готова для новой, классной работы!». А, может, это страх быть нелепой и столкнуться с критикой. Выпишите убеждения, которые вам мешают, а затем замените их на другие, не такие пугающие. Например, боитесь, что в спортзале вас будут осуждать? Подумайте о том, с какой гордость посмотрите на результат усилий через полгода.

Что вас на по-настоящему увлекает?

Хобби помогает сделать жизнь насыщенной, интересной, отвлечься от проблем. Подумайте, что вас увлекает. Может, раньше у вас было занятие, которому вы отдавались с удовольствием и с радостью к нему бы вернулись? А если нет, найдите то, что вдохновляет вас, и попробуйте понемногу внедрять увлечение в свою жизнь.

Довольна ли я своим окружением?

Скажи мне, кто твой друг… Это изречение актуально во все времена. Если окружение ведет совсем не ту жизнь, о которой вы мечтали, со временем вы тоже собьетесь с курса. Задумайтесь, качественно ли ваше общение с близкими или вы тратите время на жалобы и сплетни?

Что доставляет мне дискомфорт?