6 приемов как воспринимать критику без обид в свой адрес

Адекватно реагировать на замечания в свой адрес — это искусство, которым можно овладеть.

© Unsplash

Критика — неизбежная часть жизни любого человека, но не каждый умеет её правильно воспринимать. Часто мы отвечаем на неё сразу же, не давая себе время на размышление. Однако существуют навыки, которые помогают нам принимать обратную связь спокойно и без обид.

Видео дня

Некоторые реагируют на критику очень эмоционально: обижаются, раздражаются и теряют терпение. Других же она не задевает вовсе. Такие люди выслушивают замечания, делают выводы или игнорируют их, не проявляя никаких негативных эмоций.

1. Определите источник критики

Если вы столкнулись с отрицательным комментарием или критикой в свой адрес, в первую очередь задайте вопрос: «Стоит ли прислушиваться к этому человеку?». Кем является тот, кто выражает критику? Экспертом в области вашей деятельности или нет? Понимает ли он хоть что-то в этой отрасли, чтобы выражать своё мнение касательно вас и вашей работы?

Если же он просто хочет оскорбить или слить негатив, то его критика не будет конструктивной и вам не стоит принимать её близко к сердцу.

В том случае, когда человек действительно разбирается в теме, о которой говорит, возможно, стоит прислушаться к его словам. Вы можете задать уточняющие вопросы, чтобы проверить, правильно ли поняли его мнение и рекомендации. Таким образом, вы вступите в конструктивный диалог и получите полезный совет.

2. Оставьте попытки переубедить

Вас критикуют? Ну, и пусть! Не старайтесь переубедить другого человека в его суждениях. Лучше проявляйте доброту и улыбайтесь. Говорите мягким тоном, но при этом даже не пробуйте повлиять на то, чтобы он изменил свою точку зрения. Это может оказаться очень трудной задачей, а иногда и невозможным делом. Признайте для себя, что всегда будут люди, которые не согласны с вами, не любят вас и не одобряют ваши действия.

Невозможно угодить всем, и со временем вы поймёте, что даже самые талантливые, успешные и умные люди имеют своих критиков и ненавистников.

3. Разрешите себе не отвечать

Человек, который критикует, часто может быть возбуждённым, агрессивным и довольно резким в выражении своих мыслей. Важно не реагировать таким же образом. Ваш первый порыв может быть такой: ответить ему соответствующе. Поверьте, это не самый лучший выбор! Попробуйте сохранить спокойствие и оперировать фактами, избегая личных атак и оскорблений.

Бывает, что агрессия человека быстро сходит на нет, если вы разговариваете с ним спокойно и уважительно. Ощущаете, что не в состоянии поддерживать аргументированный и спокойный диалог? Понимаете, что общение с критикующим отнимает у вас силы и энергию? Не стоит принуждать себя к общению.

Как понять, в чём заключаются ваши самые сильные стороны? Советы ищите по ссылке.

4. Работайте над самооценкой

Жить с синдромом самозванца трудно. Даже когда вы не подвержены критике. Это означает, что для таких людей сложно выражать свои мысли, защищать взгляды, а также выступать перед публикой.

Люди, страдающие синдромом самозванца, часто становятся жертвами ненависти и беспочвенной критики из-за того, что они пронизаны неуверенностью. Это проявляется в их позе, речи и жестах. Таким людям гораздо проще подвергаться критике, потому что любое замечание лишь подтверждает факт, что они недостаточно квалифицированы, чтобы иметь своё собственное мнение.

Всегда помните о достижениях, которых у вас немало, и, если нужно, составьте список заслуг на бумаге. Припомните свои успехи и докажите своему собственному синдрому самозванца, что ваши мнения и суждения являются основательными и интересными.

5. Будьте открытыми и благодарными

Если вы категорически не приемлете критику, значит, не хотите расти и развиваться. Например, на работе вы получили негативную обратную связь от начальника. Принимайте это не как нападение на личность, а как совет по улучшению качества работы.

Негативная обратная связь — это возможность изучить свои ошибки и стать лучше. Скажите спасибо критику за возможность увидеть свои недостатки и поработать над ними. Умейте быть благодарными. Это позволит увидеть ситуацию с другой стороны. Оценка может иногда быть ценной обратной связью. Она поможет вам улучшить свои навыки и освоить новые уровни.

Конечно, это не значит, что критика всегда полезна или справедлива, но проявление благодарности может помочь вам справиться с ней более эффективно.

ЗДЕСЬ вы найдёте подборку цитат великих мудрецов. Эти слова помогут стать спокойнее, увереннее и легче воспринимать критику.

6. Не принимайте критику личностно

Когда люди критикуют нашу работу, наши действия или наше поведение, это не значит, что они персонально атакуют нас. Они всего лишь высказывают своё мнение. Для того, кто не принимает критику личностно, она воспринимается не как оценка его личности, а как конструктивный комментарий и возможность для роста и улучшения. Такой человек не станет обижаться или оправдываться, а будет рассматривать замечания как ценный отзыв и использовать его для совершенствования своих навыков и поведения.

Что делать, если вы столкнулись с негативными комментариями в соцсетях? Социальные медиа являются мощным инструментом для самовыражения, поиска новой информации и заработка денег. Но многие до сих пор не решаются вести блоги публично, волнуясь о возможных негативных комментариях.

Почему люди оставляют негативные комментарии?

Во-первых, многие ищут сообщество, где их мнение принимается без вопросов. Во-вторых, даже если вы делитесь полезной информацией, некоторые люди всегда будут иметь свою точку зрения и могут выражать её агрессивно. В-третьих, кто-то просто неумело или специально пытается задеть автора. Всё это нормально, но важно помнить, что честный и открытый контент привлекает адекватных пользователей.

Как справиться с негативными комментариями на своём блоге?

Важно избегать агрессии и оскорблений в ответ. Правила общения на своей странице устанавливаете вы. Если комментарий содержит конструктивную критику, признайте свою ошибку, исправьте её и поблагодарите за помощь. Если нет, стоит задуматься, является ли автор экспертом в данной области и имеет ли он причины для своих отрицательных комментариев.

Не стоит принимать всерьёз мнения и критику со стороны людей, которые не разбираются в вашей теме. Обратите внимание на мнение тех, кто действительно важен для вас. Используйте приём из психологического айкидо, соглашаясь с негативом и продолжая свой диалог с аргументами.