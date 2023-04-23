То, как он держит вас за руку, расскажет о том, что он чувствует

Хотите понять, что он на самом деле мужчина чувствует к вам? Посмотрите, как он держит вас за руку, и вы многое узнаете о его отношении к вам.

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Ответ вы найдёте ниже.

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1. Когда он держит твою руку только за пальцы

Вы можете подумать, что лёгкое прикосновение к вашим пальцам ничего не значит, и мужчина относится к вам несерьёзно.

На самом деле это хороший знак. Он держит вас за руку так потому, что не хочет открыто демонстрировать ваши отношения, но тем не менее даёт понять окружающим, что вы пара.

Кроме того, лёгкое прикосновение к вашим пальцам говорит о том, что партнёр уважает ваше личное пространство.

2. Когда он обхватывает твои руки обеими руками

С научной точки зрения, чем больше мы прикасаемся к другому человеку, тем больше вырабатывается окситоцина. Окситоцин — это химическое вещество, которое заставляет нас чувствовать приятное пробуждение любви.

Держаться так за руки — это первый шаг к тому, чтобы испытать страстное чувство. И если мужчина держит вас за руку обеими руками, то это означает, что он влюблён в вас.

3. Мизинец

Если ваши отношения только начинаются, то мужчина может испытывать неловкость, поэтому не берёт вашу ладонь полностью, а захватывает лишь мизинец.

Но если отношения длятся уже давно, это может быть признаком охлаждения. Так что обратите внимание на то, избегает ли он вас или просто хочет проявлять к вам ласку каким-то другим способом.

4. Когда он крепко держит тебя за руку

Мужчина, который крепко держит вас за руку или сжимает её, на самом деле утверждает своё господство над вами, особенно если это происходит в начале отношений.

Если он сжимает вашу руку не в случае, когда нужно вас успокоить, то это признак того, что он хочет вас контролировать или доминировать. Будьте осторожны!

5. Когда он нежно держит тебя за руку

Этот особый способ держаться за руки может показаться довольно беззаботным, но на самом деле он несёт в себе большой смысл.

Если он держит вашу руку расслабленными пальцами, то может быть потому что вы находитесь в месте, где публичные проявления привязанности не приветствуются, или это может быть для того, чтобы вы знали: «Я знаю, что ты со мной, и я с тобой».

Для него это также способ сообщить другим людям, что вы с ним.

6. Когда он держит за руку, переплетая пальцы

Когда вы держитесь за руки, в мозге высвобождается окситоцин, усиливая связь между вами. Чем больше он пытается держать и сжимать вашу руку, тем глубже и серьёзнее будет его связь с вами.