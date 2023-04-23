Психологи перечислили, чем опасно отсутствие отношений

Психологи из Университета Никосии составили список главных проблем, которые возникают у людей, у которых нет постоянного сексуального партнера. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Personality and Individual Differences.

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В исследовании участвовали 238 людей, которые не состоят в отношениях. Они заполнили демографическую анкету и предоставили информацию о недостатках одиночества. На этом этапе было выявлено 78 минусов жизни без постоянного партнера.

Далее другой выборке, из 1115 человек, предложили оценить выявленные недостатки. Так определились наиболее частотные проблемы одиноких людей.

Участники исследования назвали в числе самых частых и неприятных трудностей отсутствие регулярного и безопасного секса, недостаток нежности и любви, потребность в ком-то, кто мотивировал бы становиться лучше. Кроме того, среди популярных недостатков отсутствие поддержки, негативные эмоции и нехватка человека, с которым можно было бы разделить хобби.

Для женщин отсутствие поддержки оказалось важнее, чем для мужчин. Участники, которые получали более сильную поддержку со стороны общества, чаще недооценивали минусы одиночества.