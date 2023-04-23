$81.49-0.1389.35-0.11

Психологи перечислили, чем опасно отсутствие отношений

Психологи из Университета Никосии составили список главных проблем, которые возникают у людей, у которых нет постоянного сексуального партнера. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Personality and Individual Differences.

Психологи перечислили, чем опасно отсутствие отношений
© Pxhere

В исследовании участвовали 238 людей, которые не состоят в отношениях. Они заполнили демографическую анкету и предоставили информацию о недостатках одиночества. На этом этапе было выявлено 78 минусов жизни без постоянного партнера.

Далее другой выборке, из 1115 человек, предложили оценить выявленные недостатки. Так определились наиболее частотные проблемы одиноких людей.

50 лет в одиночестве: как англичанин бросил все и уехал на необитаемый остров

Участники исследования назвали в числе самых частых и неприятных трудностей отсутствие регулярного и безопасного секса, недостаток нежности и любви, потребность в ком-то, кто мотивировал бы становиться лучше. Кроме того, среди популярных недостатков отсутствие поддержки, негативные эмоции и нехватка человека, с которым можно было бы разделить хобби.

Для женщин отсутствие поддержки оказалось важнее, чем для мужчин. Участники, которые получали более сильную поддержку со стороны общества, чаще недооценивали минусы одиночества.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как пережить расставание.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий