Топ 5 действий, которые приведут вас к достижению цели

Когда человек в голове задается целью, в его подсознании уже намечается примерный план действий, но поверхностно. Для реализации задуманного необходимо морально подготовиться и расписать стратегию.

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5 составляющих успеха

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Важно еще на старте собрать максимум информации, чтобы легче и быстрее продвинуться к мечте.

Точная постановка цели

Это самая важная отправная точка. Четко поймите, что хотите получить в результате. Пропишите детально, словно вы уже обладаете этим предметом или состоянием.

Дополнительные усилия

Продумайте заранее, с чем можете столкнуться, какие дополнительные задачи придется решать. Также напишите, какую помощь вам необходимо будет запросить. Не бойтесь быть гибкими и адаптировать путь к успеху в соответствии с реальностью.

Сверхразум

Общаясь с группой единомышленников, вы можете найти альтернативные варианты для достижения своей цели или более короткие пути. Сверхразум также «запускается» из книг экспертов, от наставников и коучей.

Самодисциплина

Берите себя в руки, составляйте график и забывайте про лень. Действуйте четко расписанному плану, старайтесь не переносить на потом. Человек кузнец своего счастья, поэтому крайне важно заниматься самодисциплиной для любой задачи — от формирования новой полезной привычки до зарабатывания первого миллиона.

Истинная вера

Кроме реальных действий необходимо помнить и про внутреннюю мотивацию. Вы должны искренне признаться себе, что поставленная цель — это именно ваше желание и вы готовы его реализовать.

5 действий на пути к успеху

Перейдем от психологической подготовки к реальным шагам.

Формулировка цели по SMART

Ставьте конкретные, реальные сроки для осуществления мечты. Например: «В 2025 году мою книгу „название“, с объемом в n-количество страниц, выпускает типография АА». С этими данными вам будет легче ориентировать на пути реализации.

Диаграммы Ганта на разные периоды

Весь намеченный путь разбейте на несколько этапов. Каждый из них у вас займет определенное время. В одном этапе могут появиться еще несколько подэтапов, которые также будут важны. В этом хорошо помогают диаграммы Ганта на разные периоды: от одного дня до всего года. Распишите в виде графика, что вам нужно сделать в ближайшую неделю, месяц, квартал, полугодие.

Препятствия и ограничения, что мешают достичь цель

Это еще одна психологическая уловка, которая может остановить путь. Выпишите в отдельную колонку препятствия, с которыми потенциально рискуете столкнуться. Рядом — положительную интерпретацию. Например, «В типографии AA мне откажут в выпуске книге» — «Я запишусь на встречу с руководством типографии ВВ и обсужу детали с ними».

Помощь коуча или наставника

Моральная помощь крайне важна на пути к успеху. Особенно нужно заручиться поддержкой со стороны специалистов. Люди, знающие тонкости направления, подскажут как правильно поступать на определенном этапе. С ними вы уменьшите риски больших потерь.

Сверка, что сделано сегодня для достижения цели