5 сигналов, что вы неприятны собеседнику

Как понять, что вы не нравитесь собеседнику или даже противны ему? Есть 5 ключевых и правдивых сигналов, которые могут свидетельствовать об этом.

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1. Невербальные сигналы

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Учитесь читать язык тела. С его помощью можно не только понять отношение собеседника, но и в первую же встречу узнать, что он за человек. Те, кто владеет искусством считывания языка тела в совершенстве, могут раскусить даже самых крепких орешков. Вот, например, признаки того, что визави не настроен с вами общаться, вы не вызываете у него интереса и он не горит желанием увидеться вновь.

Избегает смотреть вам в глаза или даже не делает этого совсем.Сращивает руки на груди.Часто демонстрирует как будто брезгливое выражение лица: кривит губы или нос.Отводит взгляд или склоняет голову в сторону во время общения с вами.Игнорирует ваши вопросы или отвечает односложно.

2. Постоянно отвлекается на телефон

Более красноречивого признака отсутствия интереса к вам у собеседника сложно придумать. Если он нарочито изучает содержимое телефона и явно смотрит на экран чаще, чем в вашу сторону, встречу можно вежливо сворачивать — человеку вы неинтересны и, возможно, неприятны.

3. Не проявляет интереса

Если не видите у собеседника интереса, не стоит сразу паниковать — дайте человеку второй шанс. Попробуйте сменить тему или темп разговора или задайте неожиданный вопрос, чтобы привлечь внимание. Если сценарий встречи не изменится, то делайте выводы: вы человеку неинтересны. Более того, раз он даже не пытается это скрыть, скорее всего вы ему неприятны.

4. Не отвечает на ваши звонки и сообщения

Если знакомый никогда не пишет первым, а ваши сообщения и звонки игнорирует, это означает только одно: вы ему не нравитесь. В таких случаях некоторые начинают анализировать поведение человека, пытаться «залезть в его голову и прочитать мысли», дабы найти оправдание пренебрежению к вам. Это скользкий и неблагодарный путь, который приводит только к разочарованию и напрасной трате времени. Дождитесь, когда человек проявит себя, но сами в данном случае не навязывайтесь.

5. Избегает встреч