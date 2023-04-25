Психолог назвала принципы здоровых отношений

Равенство — один из основных принципов, которые позволят сделать союз успешным. О нем и других правилах здоровых отношений "Мосленте" рассказала психолог Кристина Дюран.

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По словам эксперта, ключевое значение в паре имеет эффективная коммуникация. Важно говорить с партнером открыто и честно, не скрывать свои чувства и потребности, а также уважительно слушать возлюбленного.

Помимо этого, важны взаимные понимание, поддержка, доверие. Если партнеры соблюдают личные границы друг друга, работают над собой и готовы идти на компромиссы, это положительно повлияет на отношения.

Психолог отметила, что здоровые отношения предполагают свободу выбора. У каждого из партнеров должна быть возможность менять свое мнение по какому-либо вопросу, передумать без давления.