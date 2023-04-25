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Вопросы, после которых мужчина сбежит уже с первого свидания

Никогда не затрагивайте эти темы на романтическом рандеву.

Вопросы, после которых мужчина сбежит уже с первого свидания
© WomanHit.ru

Первое свидание — испытание для любой пары, при этом пройти его готовы далеко не все. Иногда мы сами все портим, хотя даже не преследуем цели задеть своего визави. Так какие же вопросы мужчине не стоит задавать ни при каких обстоятельствах? Об этом мы поговорили с психологом.

«Ну и сколько ты зарабатываешь? Много?»

Естественно, нормальной женщине не придет в голову восхищаться мужчиной без гроша в кармане, тем не менее прямые вопросы о доходах на первой встрече вгоняют в ступор. Особенно неуместны подобные вопросы, когда вы в принципе встретились впервые и не были знакомы до этого. Конечно, рано или поздно такой разговор зайдет, но чуть позже, когда вы оба поймете, что вашим отношениям стоит дать шанс. Не бегите впереди паровоза.

«Где подарок? Почему ты ничего мне не подарил?»

Да, большинство женщин ожидают, что мужчина подарит на первом свидании хотя бы скромный букет, но вот не все мужчины об этом знают, и не стоит делать из этого трагедию, ведь ваш новый партнер еще не в курсе, как нужно за вами ухаживать. Если вы не представляете период ухаживаний без презентов, мягко сообщите об этом в процессе первого свидания. Если мужчина действительно в вас заинтересован, он будет делать все, чтобы вы не расстраивались и на следующее свидание принесет что-то приятное. Однако предъявлять претензии не нужно — мужчина может просто не пригласить вас больше никуда.

«Расскажи, сколько у тебя женщин было? Много, наверное?»

Еще один вопрос, который сложно признать уместным на первой встрече. Если вы оба уже не подростки, с большой вероятностью у вас обоих есть определенный опыт, и тащить клещами информацию из мужчины в первые часы свидания точно не стоит. Во-первых, это не тема для вашей романтической встречи, а во-вторых, если ваши отношения продолжатся, эта тема так или иначе всплывает, а если эта встреча в принципе последняя — зачем вам вообще информация о его бывших?

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