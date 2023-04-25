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TJSR: Психологи выяснили, как мотивы занятия сексом влияют на удовлетворённость

Выявлена связь между двумя типами привязанности и сексуальной дисфункцией среди молодых людей. Исследование провели специалисты из Шербрукского университета в Канаде, пишет The Journal of Sex Research.

Психологи: как мотивы занятия сексом влияют на удовлетворённость
© FBM

В последние годы учёные фиксируют повышение сексуальной дисфункции среди молодых людей. Более 75% из них сообщают о том, что испытывают ту или иную форму сексуальной дисфункции, в том числе трудности с возбуждением или отсутствие оргазма.

Эти проблемы, по словам исследователей, связаны с ненадёжными типами привязанности. Стиль или тип привязанности — это метод формирования отношений с партнёром. Есть четыре основные модели: надёжная, тревожная, избегающая и тревожно-избегающая. Человек с надёжным типом привязанности не боится близости, не зависит от другого, а также умеет принимать и давать любовь. Второй тип характеризуется глубоким страхом быть брошенным, а третий – боязнью эмоциональной близости. Четвёртый тип сочетает в себе перечисленные страхи.

В эксперименте участвовали 437 человек от 18 до 25 лет. Все они за последние 6 месяцев имели хотя бы одного партнёра. Участники прошли несколько анкетирований, которые направлены на оценку типа привязанности, сексуальных мотивов и определение сексуальных дисфункций. Итоги дали понять, что ненадёжная привязанность оказывает влияние на сексуальную дисфункцию из-за причин, по которым люди решают заняться сексом.

«Люди с такими стилями привязанности чаще информировали о том, что занимались сексом для одобрения партнёра, самоутверждения и преодоления трудностей в отношениях. Мы уверены, что они испытывают трудности в сексуальной жизни из-за неправильных мотивов, потому что у участников, которые занимались сексом из желания получить или доставить партнёру удовольствие, таких проблем не было», – заключили специалисты.

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