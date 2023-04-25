10 привычек плохого собеседника

Манера общаться может сильно отталкивать от человека.

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В эфире «Подкаста Лайфхакера» назвали 10 привычек, которые определяют плохих собеседников.

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1. Залипать в телефоне

Человеку напротив неприятно видеть, что его слушают вполуха. Особенно обидно, когда визави отвлекается на соцсети не потому, что занят важными делами, а в угоду привычке скроллить ленту. Если для вас важно, с какими чувствами вы уйдёте после встречи, отложите телефон подальше и попросите собеседника сделать то же самое.

2. Перебивать

Высказаться хотят многие, но перебивать, лишь бы первым рассказать «а у меня...» — не самая выигрышная позиция. Ничего, кроме раздражения, это не вызовет. Дождитесь, пока собеседник договорит, хотя бы из вежливости.

3. Хвастаться

Поделиться повышением, радостью от новой любви, удачной покупкой иногда очень хочется, и в этом нет ничего плохого. Другое дело, когда человек хвастается постоянно и воспринимает чужие истории как предлог перевести разговор на себя. Когда новый коллега рассказывает о первых успехах на поприще, а «старожил» комментирует «это ещё что, вот у меня настоящие достижения», появляется раздражение.

4. Прибедняться

Чрезмерно прибедняться любят такие же хвастунишки. Они также перетягивают одеяло на себя, но не ради того, чтобы рассказать, как у них всё хорошо, а чтобы обесценить чужие проблемы. Кто-то забыл пообедать? Хвастун расскажет, что не ел со вчерашнего дня. Не выспались сегодня? Нытик не помнит, когда высыпался в последний раз. Любая беседа с таким участником рано или поздно становится бенефисом одного актёра.

5. Говорить заумно

Любой хотя бы раз в жизни писал эссе, сочинение или реферат, не имея представления, как достичь требуемого объёма работы. Лайфхак, усвоенный со школьной скамьи: нужно всего лишь нагородить сложных конструкций на полстраницы. Но разговорная речь отличается от письменной — предложения короче и проще, слова, привычные всем, а не взятые из умных книг. Собеседников, которые намеренно усложняют высказывания в обычной дружеской беседе, понять бывает сложновато, а выносить пафос и вовсе неприятно.

6. Заканчивать чужие истории

Во время общения двух друзей один может начать историю или анекдот, а другой ответит, что знает концовку. Это не вызовет негатива, поскольку выясняется, что у собеседников есть что-то общее.

«Когда общаются от трёх человек, ситуация выглядит уже не так безобидно. Рассказчик выступает пусть и перед маленькой, но аудиторией. И он хочет получить её смех, ужас, удивление. Человек, который влезает в это и выдаёт концовку, перетягивает одеяло на себя, обесценивает историю и ворует чужую минуту славы. Это нечестно и неприятно», — говорится в подкасте.

7. Задавать неуместные вопросы

У каждого есть дальняя родственница, которая при встрече одолевает бестактными вопросами: а нормальную работу почему не найдёшь? А почему нет деток до сих пор? Почему не замужем, не берут? Получать личные и, возможно, болезненные вопросы неприятно даже от членов семьи, от посторонних людей такое подавно терпеть не станут.

8. Выпускать пассивную агрессию

Кому-то подобная манера общения помогает оградиться от бестактных знакомых, а кто-то разговаривает так постоянно. Пассивная агрессия может проявляться в нескончаемом сарказме или комплиментах с подколкой: «Тебе так идёт с чистыми волосами!» Находиться рядом с токсичным человеком неприятно, даже если ядовитые фразочки обращены не на вас.

9. Раздавать непрошеные советы

Советы — это отличный способ проявить участие. Единственная оговорка: если собеседник сам попросил помощи. В остальных случаях мнение лучше оставить при себе.

«Тех, кто лучше других знает, как всем вокруг жить, обычно недолюбливают», — говорит ведущий подкаста.

10. Врать