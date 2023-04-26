Психолог перечислила худшие популярные советы из старины

Худшие популярные советы из старины, которым не стоит следовать современному человеку, перечислила в интервью «Мосленте» семейный психолог Ольга Романив. Например, это совет съедать все, что находится в тарелке.

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«Это может привести к перееданию и ожирению, что однозначно повредит здоровью. В прошлом, когда еда была не так доступна, этот совет мог быть вполне разумным, позволял не выбрасывать ее и использовать ресурсы максимально эффективно»

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По словам специалиста, лучше следить за своим аппетитом, не наедаться «впрок», чтобы не навредить здоровью.

Следует забыть и совет «не обращайте внимания на свои эмоции». Он сможет стать причиной подавления и накопления негативных ощущений, что рано или поздно приведет к психологическим проблемам.

«Игнорировать свои эмоции недопустимо, лучше научиться управлять ими и выражать их адекватным способом. Негативные эмоции, такие как гнев, страх или грусть, могут быть полезными сигналами, которые указывают на проблемы или вызовы в нашей жизни. Игнорирование этих сигналов приведет к упущению возможностей для личностного роста и развития»

Совет «не говорите о своих проблемах», продолжила Романив, не позволит получить необходимую помощь или поддержку. Разговор о проблемах — это важный шаг к их решению, а сокрытие проблем может привести к их усугублению и негативному влиянию на здоровье и благополучие, пояснила эксперт.

Совет «не слушайте молодежь» может привести к отсталости в мышлении и упущению новых идей и возможностей.

«Нельзя оценивать человека только по его возрасту. Молодой человек может обладать не менее ценным опытом и знаниями, чем зрелый и убеленный сединами. Плюс, молодежь имеет другие взгляды на мир, которые способствуют развитию общества. За молодыми — будущее, и по-другому не бывает»

Отказ признавать за молодостью право иметь собственное мнение, может привести к разрыву между поколениями и недопониманию. Поэтому важно слушать и уважать мнение молодыми, и давать им возможность вносить свой вклад в развитие общества.