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Как принять верное решение в состоянии стресса

В стрессовом состоянии очень трудно принимать решения, поскольку тяжело объективно оценить ситуацию и решить поставленную задачу. О том, как минимизировать ошибки, «Вечерней Москве» рассказал психотерапевт Евгений Фомин.

Как принять верное решение в состоянии стресса
© unsplash.com

В момент стресса человек испытывает ложную эмоциональную реакцию на происходящее, что препятствует объективному пониманию событий. Из-за тревоги или страха, что что-то может пойти не так, как задумано, человек чаще совершает ошибки, отметил эксперт.

Принимать решения мгновенно в таких ситуациях не стоит, лучше взять паузу хотя бы в 20 минут и переключить внимание. Затем можно вернуться к вопросу, который тревожит человека, чтобы найти пути решения. Импульсивных действий во время стресса нужно избегать, потому что это приводит к неправильным поступкам и выводам и, как следствие, к нежелательным результатам.

Пауза помогает правильно оценить происходящее и, соответственно, принять верное решение. В состоянии стресса человеку всегда нужно вернуться назад, чтобы точнее оценить ситуацию.

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