График работы медучреждений на майские праздники опубликовали для москвичей

В период длинных майских выходных медицинские учреждения столицы перейдут на особый график работы. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

«Медицинские организации департамента здравоохранения Москвы перейдут на особый график работы. Пункты вакцинации против COVID-19 в поликлиниках будут работать 29 апреля и 6 мая с 9:00 до 18:00, 30 апреля, 1 и 7-9 мая - с 9:00 до 16:00. Пункт вакцинации против коронавирусной инфекции в ГУМ будет работать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая по обычному графику с 10:00 до 21:00», - говорится в сообщении.

Кроме того, по обычному графику будут работать круглосуточные травмпункты, центр телемедицины и молочно-раздаточные пункты.

Взрослые поликлиники будут работать 29 апреля и 6 мая с 9:00 до 18:00, 30 апреля, 1 и 7-9 мая - с 9:00 до 16:00. Кабинеты ОРВИ и травмпункты для взрослых будут открыты в часы работы поликлиник.

Детские поликлиники будут открыты 29 апреля и 6 мая с 9:00 до 15:00. Вызовы на дом с 29 апреля по 1 мая и 6-9 мая будут принимать до 14:30, а медицинская помощь будет оказываться с 9:00 до 15:00. Кабинеты ОРВИ c 29 апреля по 1 мая и 6-9 мая также будут открыты с 9:00 до 15:00. Травматологические отделения детских поликлиник - с 8:00 до 22:00.