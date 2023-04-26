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4 привычки, которые помогут снизить стресс

Кратковременный стресс грозит такими проблемами со здоровьем, как головные боли, спазмы в желудке, увеличение веса, хронический же опасен пагубным воздействием на весь организм.

4 привычки, которые помогут снизить стресс
© Вечерняя Москва

Чем выше в организме уровень гормона кортизола, тем сильнее стресс. Гормон вырабатывают надпочечники в ответ на физическое или эмоциональное напряжение. Под действием кортизола в организме запускается ряд реакций: повышается давление, ускоряется сердце, расщепляется запасенный в организме сахар. Организм буквально готовится к тому, чтобы бороться или убегать от опасности. Это полезное свойство, если такая опасность существует. Хронически высокий уровень кортизола негативно отражается на здоровье.

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Диетолог Джона Бурдеос рассказала, какие ежедневные привычки помогут регулировать гормон. Об этом пишет американское издание She Finds.

Расслабляйтесь

Современному человеку сложно не напрягаться, когда приходится разрываться между работой, семьей, общественной жизнью и другими обязательствами. Но стоит всегда находить время для расслабления.

Доктор Бурдеос призвала обратить внимание на то, какие сферы жизни нуждаются в изменениях, и практиковать здоровые привычки управления стрессом. Такие как глубокое дыхание, растяжка, доверительное общение с близкими, уход за собой, любимое хобби.

По словам эксперта, чтобы научиться справляться со стрессом, требуется практика. Если сложно определить основные причины перенапряжения, рекомендуется вести специальный дневник. Например, отмечать моменты наибольшего беспокойства, находить закономерности и уменьшать эти триггеры.

Высыпайтесь

Взрослым необходимо от семи до восьми часов сна каждую ночь, чтобы поддерживать хорошее психическое и физическое здоровье. Люди, которые не высыпаются, чувствуют себя напряженными, раздражительными и могут переедать.

Регулярно занимайтесь спортом

Регулярные тренировки помогут сбросить лишние килограммы, улучшить здоровье мозга, уменьшить риск болезней, укрепить кости и мышцы, снизить уровень кортизола.

Правильно питайтесь

Бурдеос рассказала, что здоровая сбалансированная диета включает нежирный белок (курица, бобовые и яйца), полезные ненасыщенные жиры (лосось, орехи, семечки и авокадо), продукты с высоким содержанием клетчатки (фрукты, овощи и цельные зерна).

По ее словам, эти продукты помогут поддерживать стабильный уровень кортизола. В отличие от продуктов высокой степени переработки, которые при регулярном употреблении вызывают воспаление и приводят к скачкам уровня сахара в крови, что со временем повышает уровень кортизола и других гормонов стресса и приводит к хроническим заболеваниям.

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