Что делать с эмоциями к бывшему партнеру

Не дайте злости лишить вас энергии.

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Когда отношения заканчивается, человек, который еще вчера был таким дорогим и важным, становится объектом злости и ненависти. Даже если разрыв был общей инициативой, психика старается защититься от боли, создавая негативные эмоции к партнеру.

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Прожить их — совершенно нормально, но многие застревают в ненависти к экс-возлюбленному и не могут двигаться дальше. Как же избавиться от злости, которая вас разрушает?

Шаг 1: Выплесните эмоции

Нет, не стоит писать сообщения экс-партнеру или звонить ему среди ночи. Но вашим чувствам нужен выход. Поэтому используйте экологичный способ, который часто предлагают психологи. Напишите бывшему любимому мужчине письмо, расскажите о том, как вам больно, как вы себя чувствуете, что ощущаете после расставания. Не ограничивайтесь одним разом, оставьте листок и добавляйте в него все новые мысли.

Шаг 2: Анализируйте

После того, как письмо закончено, дайте себе пару дней, не подходите к написанному. А затем перечитайте то, что выплеснули на бумагу, напомните, что это осталось в прошлом, и уничтожьте запись. В этот момент решите: вы отказываетесь от ненависти, чтобы не травмировать себя.

Шаг 3: Дистанцируйтесь

Откажитесь от слежки за социальными сетями партнера, заблокируйте его в мессенджерах. Если надо обменяться вещами, попросите подругу сделать это. Поговорка «С глаз долой — из сердца вон» стара, но все еще очень актуальна, а этот метод крайне эффективен.

Шаг 4: Направьте энергию в другое русло

Ненависть отбирает огромное количество внутреннего ресурса. Используйте эту невероятную силу, чтобы позаботиться о себе. Запишите ритуалы, с которыми теперь вы будете проводить каждый день. Например, отправляться на часовую прогулку, заниматься боксом или йогой, ходить на массаж или читать книги. Уставайте! Ресурс всегда исчерпаем, поэтому, если вы расходуете его на любовь к себе, сил на ненависть к бывшему просто не останется.

Шаг 5: Ищите источник любви