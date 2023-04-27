Ученые: женщины чаще переезжают после смерти партнера

Датские ученые из Копенгагенского университета выяснили, что женщины чаще переезжают, когда умирает их любимый человек, чем мужчины. Соответствующая научная статья появилась в Housing Studies.

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В рамках исследования изучались записи о месте жительства, которые относились к датчанам от 50 до 90 лет за последнюю четверть века. Более 30% вдов переезжают из своего дома. У вдовцов это происходит на 10% реже. При этом многие из участниц исследования перебираются не в другой дом или квартиру, а в интернаты, пансионаты.

Ученые допускают, что выявленный дисбаланс обусловлен финансовым положением овдовевших женщин. Чаще всего у мужчин выше доход и больше пенсионных сбережений.

Помимо этого, предполагают исследователи, женщины могут менять место жительства в связи с тем, что у них более крепкие социальные связи, чем у мужчин: больше коллег, друзей, близких. Переезд в пансионат может хорошо влиять на самочувствие человека, который потерял близкого: позволять "отвлечься" и разделить утрату с другими.

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