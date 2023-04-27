Что делать, чтобы деньги не портили дружбу

Говорят, для настоящей любви и дружбы не существует преград.

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Но вы наверняка и сами хотя бы раз видели, как самые крепкие отношения разрушались под воздействием «финансового фактора».

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Разбираемся, почему деньги портят дружбу и можно ли этого избежать.

Как деньги портят дружбу

Разница в доходах действительно сказывается на общении и отношениях. Это было заметно и без исследований, сюжет достаточно распространен: один из друзей резко повышает свой уровень благосостояния, и начинает посещать более дорогие заведения, проводить отпуск в отелях, а свободное время — на мастермайндах и ретритах, в то время как друзья по-прежнему собираются в любимом спортивном баре. Это, конечно, условно, но часто человек в связи с повышением уровня жизни начинает менять и свое окружение.

Но так происходит не всегда, даже резко ставшие миллионерами люди могут продолжать поддерживать общение с менее благосостоятельными друзьями, но в такие моменты у отношений появляется привкус чего-то меркантильного. Как будто друзья начинают подыгрывать более богатому товарищу, выходят на роль бедных родственников, а за каждой фразой слышится скрытая зависть и пассивная агрессия. И даже если изначально мотива портить отношения не было, и все участники старались общаться максимально нейтрально и дружелюбно, как в старые добрые времена, со временем все могут почувствовать себя не в своей тарелке. Как будто раз в неделю все присутствующие собираются вместе, чтобы разыграть какую-то дешевую комедию где-то между «Волком с Уолл-Стрит» и «Игроком» Достоевского.

Разница в доходах действительно может повлиять на качество отношений, даже если мы пытаемся поддерживать их изо всех сил. Это подтверждают несколько исследований. В частности, в 2009 году, ученые Гленн Файрбоу и Мэттью Шредер представили исследование, в котором говорится, что разница в доходах и последующее сравнение себя с другими (более состоятельными) людьми приводит к разрушению социальных связей. Этот процесс может затрагивать не только дружеские или романтические связи, но и добрососедские отношения. Человек, оказавшись в окружении более состоятельных людей, чувствует конкуренцию, и становится ее полноценным участником. Но то, как он себя будет вести, зависит от его характера и бэкграунда. Одни будут участвовать в этой конкуренции и повышать свой уровень дохода, другие же, наоборот, займут более пассивную роль и «выйдут из игры» или отношений.

Мы не хотим оставаться без социальной группы

Мы не хотим быть хуже других В отношениях с другими людьми и деньгами ученые выделяют два главных вектора:

К сожалению, даже прирост в доходе не всегда может изменить ситуацию к лучшему, если вокруг человека все еще есть люди с более высоким уровнем дохода. Этот контраст, пусть даже небольшой, приводит к субъективному ощущению бедности — когда человек вроде понимает, что объективно у него все хорошо, денег на все хватает, есть еда в холодильнике, коммуналка оплачена, и машина заправлена, но на спонтанную поездку на Мальдивы все еще не хватает. А хотелось бы, потому что все знакомые могут себе это позволить. На субъективное ощущение бедности тоже влияет много факторов:

Окружение

На разных этапах жизни наше окружение влияет и на наше субъективное восприятие своего благосостояния, и на отношение к людям, которых мы считаем богаче или беднее себя. На это в первую очередь влияет семья. От родителей и значимых взрослых мы можем почерпнуть свои первые финансовые привычки и, как следствие, сформулировать свое отношение к людям, с которыми наши финансовые привычки и практики совпадают. Например, привычка экономить на себе в некоторых семьях и сообществах считается признаком хорошего тона, а появление в окружении людей, кто ведет себя противоположным образом, может вызвать отторжение или смешанные сложные эмоции, например, зависть с гневом или даже жалость.

Социальные сети

Люди в социальных сетях тоже в некоторой степени представляют наше окружение, даже если лично мы с ними не знакомы. И все же часто материалы блогеров могут вызывать зависть и даже попытки подражания. Но если тосты с авокадо на завтрак и омлет на растительном молоке — это относительно реализуемые практики, то спонтанная поездка с любимыми на острова может привести к FOMO и пошатнуть самооценку.

Качество жизни

Здесь представлен целый набор факторов: от количества рабочих часов и финансовых привычек до количества членов семьи, все может влиять на восприятие благосостояния. Согласитесь, человек без детей и человек с двумя детьми будут ощущать себя по-разному, зарабатывая одинаковую сумму. Также по-разному будут чувствовать себя человек, который ездит на собственном автомобиле, и пользующийся общественным транспортом. Ежедневные траты и их объем тоже влияет на субъективное ощущение бедности.

Как дружить с богатыми людьми

Наводить мосты через финансовый разрыв сложно. Если вы не находитесь в роли «богатого друга», то можете начать чувствовать снисходительное отношение к себе. Это не всегда так на самом деле, но мозг может подкинуть когнитивные искажения. Чтобы преодолеть их и сохранить дружбу, важно помнить о нескольких моментах:

Обозначьте личные границы (свои и чужие) и не бойтесь их защищать

Например, если компания собирается посидеть в кафе или баре, вы можете сразу предупредить, что имеете ограниченный бюджет. Можете предложить другое заведение, в долгосрочной перспективе это будет лучше, чем сидеть весь вечер с недовольным лицом, печально изучая меню или с замиранием сердца ждать счета. Если кто-то попытается взять ваши расходы на себя, и вам это будет неприятно — спокойно скажите об этом. Если же вы не против таких жестов — также спокойно и с достоинством поблагодарите человека.

Не соревнуйтесь

Если друзья пригласили вас в шикарный ресторан или на закрытую вечеринку, не торопитесь на последние деньги купить вино столетней выдержки и живого краба, чтобы впечатлить друзей в следующий раз. Если вам и хочется чем-то удивить знакомых в качестве ответного жеста, лучше сделать это искренне и выбрать способ, соответствующий вашим возможностям. Помните, что дружба — это не игра в догонялки и не бег наперегонки с целью перебить противника и доказать, что вы лучше.

Концентрируйтесь в первую очередь на общении

Не зацикливайтесь на теме денег. Помните, в жизни есть и другие вещи, которые можно обсудить: начиная с погоды и заканчивая забавными видео с животными. Но вот если в общении вы начинаете замечать, что ваш знакомый снова и снова перескакивает на тему финансов и занимается демонстративным потреблением, то тут стоит взять небольшую паузу и прояснить отношения. Если вам кажется, что друг самостоятельно определил вас в ряды «некрасивых подружек» и «бедных родственников», то сперва лучше напомнить о личных границах. А если человек «с наилучшими намерениями» отказывается их соблюдать, то отношения лучше прекратить или «поставить на паузу».

Если богатый друг — это вы

Человек, ставший зарабатывать больше своего окружения, тоже может чувствовать себя своего рода меньшинством. Он может испытывать желание оправдаться за новые кроссовки или поездку на такси вместо метро, а иногда и вовсе стремится скрыть свои доходы ото всех, кто может потенциально в них заинтересоваться: от налоговой до друзей детства. И все же сохранять отношения, не концентрируясь на теме денег, возможно, даже если вам кажется, что остальные смотрят на вас, как на золотую антилопу.

Оставайтесь с друзьями на одной волне

Не торопитесь показывать им дивный новый мир с ресторанами авторской кухни и золотыми приборами, и точно не стоит отвечать на вопрос «Как дела?» лекцией о том, как добиться успешного успеха (если только вас об этом не попросят). Старайтесь поддерживать общее настроение и общайтесь с ними, как с равными, интересуйтесь их жизнью.

Избегайте демонстративного потребления

Просто не комментируйте, сколько стоят те или иные вещи, блюда и напитки, выбранные вашими друзьями. Не пытайтесь угостить их за свой счет и вообще откажитесь от роли благотворителя для своих друзей. Если у вас есть желание угостить кого-то — скажите об этом вслух, но не навязывайте свою доброту.

Проявляйте эмпатию

Будьте внимательны к ситуациям, когда широкие жесты могут быть восприняты негативно. Это касается дорогих подарков или предложений поехать в какую-нибудь обитель тяжелого люкса. Иногда проще — значит лучше.