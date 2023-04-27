4 удовольствия, которых не стоит стыдиться: мнение эксперта
У каждого из нас есть привычки, о которых никто — ну, почти никто — не должен знать. При этом психологи уверены в том, что стыдиться маленьких слабостей не нужно, это может быть очень полезно для нашей психики. Ищите свои «гилти плежес» в нашем материале и переставайте их стесняться!
Сплетни! Больше сплетен!
Когда обсуждение чужой жизни не несет вреда объекту обсуждения, и вы сами не испытываете негатива, когда вспоминаете «заклятую подругу», которая вышла замуж удачнее всех остальных, в периодических сплетнях в узком кругу нет ничего противозаконного. Когда-то давно люди только и могли, что обмениваться устной информацией, это в том числе стало одним из важных толчков к развитию человеческого мозга. Поэтому звоните подруге и приглашайте ее на пятничный просмотр фильма у вас дома и обсуждение последних новостей из жизни общих знакомых. Психолог разрешил!
Следим за аккаунтами старых знакомых
Признайтесь, вы тоже периодически просматриваете аккаунты одноклассников и одногрупников из вуза, на которых вы не подписаны, но при этом интересно же, что случилось в жизни людей, которые начинали с вами. Все мы понимаем, что эта информация может и не быть нам полезной, в большинстве случаев так и бывает. Но для эмоциональной разрядки залипание на чужих страничках очень даже полезно. Специалисты снова дают зеленый свет.
Спим сколько хотим
А для чего же еще придуманы выходные? Конечно, все свободные от работы дни не стоит проводить в постели, ведь наверняка у вас есть куча интересных занятий, чтобы полезно и весело провести время, и все же, если вам очень не хочется выползать из постели, не нужно этого делать. Что интересно, многие испытывают чувство вины за это желание. Отбросьте эту мысль!
Фастфуд
Вредное, но от того привлекательное удовольствие, в первую очередь для поклонников вкусно и сытно покушать. Баловаться любимыми бургерами и пиццей можно не чаще пары раз в несколько недель, иначе есть риск проходить все лето в закрытых блузках и длинных юбках. Стоит оно того? Думаем, нет. Однако если уж очень хочется порадовать себя сетом суши, никаких отговорок!