4 удовольствия, которых не стоит стыдиться: мнение эксперта

У каждого из нас есть привычки, о которых никто — ну, почти никто — не должен знать. При этом психологи уверены в том, что стыдиться маленьких слабостей не нужно, это может быть очень полезно для нашей психики. Ищите свои «гилти плежес» в нашем материале и переставайте их стесняться!

Сплетни! Больше сплетен!

Когда обсуждение чужой жизни не несет вреда объекту обсуждения, и вы сами не испытываете негатива, когда вспоминаете «заклятую подругу», которая вышла замуж удачнее всех остальных, в периодических сплетнях в узком кругу нет ничего противозаконного. Когда-то давно люди только и могли, что обмениваться устной информацией, это в том числе стало одним из важных толчков к развитию человеческого мозга. Поэтому звоните подруге и приглашайте ее на пятничный просмотр фильма у вас дома и обсуждение последних новостей из жизни общих знакомых. Психолог разрешил!

Следим за аккаунтами старых знакомых

Признайтесь, вы тоже периодически просматриваете аккаунты одноклассников и одногрупников из вуза, на которых вы не подписаны, но при этом интересно же, что случилось в жизни людей, которые начинали с вами. Все мы понимаем, что эта информация может и не быть нам полезной, в большинстве случаев так и бывает. Но для эмоциональной разрядки залипание на чужих страничках очень даже полезно. Специалисты снова дают зеленый свет.

Спим сколько хотим

А для чего же еще придуманы выходные? Конечно, все свободные от работы дни не стоит проводить в постели, ведь наверняка у вас есть куча интересных занятий, чтобы полезно и весело провести время, и все же, если вам очень не хочется выползать из постели, не нужно этого делать. Что интересно, многие испытывают чувство вины за это желание. Отбросьте эту мысль!

Фастфуд