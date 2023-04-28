3 «звоночка», что мужчина не готов стать отцом

Не каждый мужчина может решиться на такие кардинальные перемены.

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Залезть в голову к другому человеку невозможно, однако некоторые женщины буквально уверены в том, что могут предсказать действия своего мужчины. В том числе и в таких серьезных вопросах, как пополнение в семье. Если женщина уже вполне созрела для новой роли, то мужчине, как правило, нужно чуть больше времени на осознание, что его жизнь изменится навсегда. Как понять, что мужчина совсем не готов к такому серьезному шагу? Совсем не сложно, мы подскажем как.

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Нет денег!

Конечно, перед тем как планировать ребенка, стоит закрыть все финансовые и жилищные вопросы, здесь нет ничего удивительного, и мужчине стоит отдать должное, если он думает о том, где и как вы будете жить в новом составе. Однако некоторые представители сильного пола всю жизнь обеспокоены денежным вопросом, даже когда повода для тревоги за свое будущее нет. Мужчина может говорить, что у вас в планах очередная большая покупка и сейчас просто не до ребенка, и все в таком духе. Если покупки не заканчиваются никогда и мужчина в принципе не готов принять тот факт, что на ребенка придется выделять часть семейного бюджета, к малышу он не готов точно.

Мужчина ведет пассивный образ жизни

Такого мужчину в принципе сложно растрясти на серьезные шаги в жизни. Для людей такого типа любая спешка — самое страшное, что может произойти. Но подумайте о том, что будет с появлением ребенка? Пополнение в семье подразумевает кардинальные перемены, где мужчине, скорее всего, придется больше работать и пытаться стать еще больше опорой для женщины, которая на некоторое время выпадет из социальной жизни. Готовы ли вы доверить свою жизнь человеку, который не привык к активным действиям? Сомнительно.

Мужчина в принципе не думает о других