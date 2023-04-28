Психолог назвал первый признак созависимости

Психолог Щербаков назвал первым признаком созависимости пренебрежение своими потребностями. В широком понимании созависимые отношения — это когда один партнёр снимает с себя ответственность за свою жизнь, а второй её принимает. Как понять, что отношения в семье созависимые? Есть четыре признака, рассказал психолог и тренер-игротехник Центра толерантности Вячеслав Щербаков.

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Сбегают от ответственности часто в какую-нибудь зависимость — алкоголь, наркотики и т. п. В итоге получается, что созависимый партнёр большую часть жизни тратит на то, чтобы удовлетворить потребности — и физические, и эмоциональные — человека, который вполне способен сам это сделать. Звучит так себе.

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Как понять, что ваши отношения свернули в сторону созависимости? Первый признак — вы пренебрегаете своими потребностями ради комфорта партнёра. Если вы один раз согласились посмотреть фильм, который выбрал он, а не вы, это не созависимость. А вот если вы регулярно забиваете на своё физическое здоровье, психологическое состояние, финансовые и бытовые вопросы, только чтобы другому было хорошо, — это повод насторожиться.

Признак номер два — в присутствии партнёра вы боитесь выразить свои настоящие эмоции, чтобы случайно не расстроить или не спугнуть его. Такой способ строить отношения плох ещё и тем, что постоянное сдерживание эмоций чревато тревожными и депрессивными расстройствами.

Третий признак созависимых отношений — страх, что тебя в любой момент могут бросить, приправленный низкой самооценкой.

Прямо из третьего вытекает четвёртый признак — постоянно заботясь о партнёре в ущерб себе, человек теряет ощущение собственной ценности, а его жизнь становится бессмысленной, пояснил психолог «Газете.ru».

Помощь от других людей доставляет созависимому человеку только стыд и дискомфорт. А необходимость сказать кому-то «нет» вызывает в нём бурю не самых приятных эмоций — от вины до страха. С таким набором качеств человеку крайне сложно устанавливать рамки и уж тем более поддерживать здоровые границы в отношениях. Причём не только с партнёром, но и с другими людьми тоже.