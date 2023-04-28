Как понять, что ваша женская энергия заблокирована

Какие факторы заставляют вас прятать в себе женщину.

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Кажется, если ты женщина, то как твоя энергия может быть заблокирована? На самом деле, многие признаки указывают, что вам пора заново открыть в себе женщину, а вот что это за признаки, мы и попытаемся выяснить.

Вы слишком раздражительны

Когда женская энергия в блоке, резко повышается раздражительность. Бесят все — от родных до простых смертных на улице. Кажется, что все участвуют в соревновании «Как вывести вас из себя». Психологи отмечают, что подобное поведение не только не помогает вам раскрыть женскую энергию, но и еще больше ее блокирует. Постарайтесь найти способ снимать стресс и напряжение как можно эффективнее.

У вас нет никакого интереса к себе

Когда женщина ставит блок на своей энергии, она автоматически отказывается от того, чтобы выглядеть лучше. Если эмоционального ресурса не хватает, не хочется даже пытаться как-то прихорашиваться — косметика откладывается на дальнюю полку, шопинг раздражает, а походы в салоны становятся все реже. Нередко в таком состоянии можно запустить себя до неузнаваемости. Срочно принимайте меры, если узнали себя!

Вы слишком самостоятельны

Сильная и независимая женщина. Знакомо? Уверены, что да. Именно такой тип женщин часто являются образцом заблокированной женской энергии. Мужчины сторонятся таких женщин, так как интуитивно понимают — помощь ей не нужна. Но ведь это совсем не так, правда? Позвольте себе быть слабой.

Вы все делаете на автомате