5 идей, как порадовать своего внутреннего ребенка

В детстве мы часто испытываем чувство искренней, всепоглощающей радости. Как же вернуть его во взрослом возрасте? "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Внутренний ребенок отвечает за наши чувства, стремления, страхи, реакции и позиции в отношении себя и других. Он отвечает за желания, любопытство и творчество. Если не поддерживать своего внутреннего ребенка, есть риск стать серьезным, закрытым, контролирующим и, возможно, даже жестоким человеком.

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Сочувствуйте

Относитесь к своим эмоциям, возникающим без очевидных на то причин, так, как этому мог бы относиться добрый, а не критикующий взрослый. То есть проявляйте к себе сочувствие, жалейте себя и учитывайте свое состояние. Испытывая чувство вины, обиды или иррационального страха, вместо того, чтобы отрицать эти чувства, уделите себе время на самоподдержку.

Подумайте о том, какими словами вы общаетесь с самим собой. Вряд ли может быть такое, что обесценивание, унижение или грубость могли бы быть приняты ребенком. Если в вас пробуждаются именно такие слова, скорее всего, в вас говорит голос ваших родителей.

Играйте

Все, что происходит вокруг, ребенок считает интересной игрой. Поэтому давать себе время на игры очень важно — это может быть игра в футбол, ролики или что-то не связанное со спортом. Например, путешествия или поход в кружок по интересам. Главное вновь внести в свою жизнь элемент игры.

Удивляйтесь

Скорее всего ваша жизнь кажется вам стабильной и понятной, от этого может даже немного раздражать. Поэтому постарайтесь внедрить в нее знакомство с новым. Даже привычный маршрут на работу сегодня может стать не таким, как вчера. Можно общаться с новыми людьми, начать обучаться чему-то или поехать в неизведанное место даже в рамках своего города. Жизнь изменится, если специально искать что-нибудь новенькое и как следует этому удивляться.

Творите

Психологи утверждают, что наш внутренний ребенок – это творческое начало. Поэтому проще всего порадовать его именно с помощью творчества. Вспомните, чем вы любили заниматься в подрастковом возрасте. Возможно, обожали рисовать или играли на гитаре, или напротив у вас была мечта постичь какой-то вид искусства, а руки все никак не доходили. Сейчас самое время!

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