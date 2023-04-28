Психолог объяснила, почему россияне массово покупали курсы Блиновской

27 апреля задержали автора популярных мотивационных курсов Елену Блиновскую. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и отмывании средств. Знаменитый «Марафон желаний» покупали тысячи людей, за счет которых наживалась блогер. Психолог Дарья Дугенцова в комментарии для «Слово и Дело» рассказала, почему люди продолжали вестись на поводу у мошенницы и отдавали ей деньги.

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Знаменитая блогер, «королева марафонов» Елена Блиновская задержана по обвинению в легализации денежных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, за 2019-2021 годы она недоплатила более чем 918 миллионов рублей налогов. Дело на Блиновскую было заведено 26 апреля. В тот же день блогер приобрела отвлекающий билет в Ташкент, а сама попыталась сбежать из страны через Беларусь. Больше всего в истории Елены Блиновской поражает сумма, которую ей удалось заработать на своих психологических тренингах – несоразмерно огромные деньги для столь простого и незамысловатого продукта. Тренинги Блиновской не несли в себе никакой новой или уникальной информации, они были просты как по форме, так и по содержанию. За свой «марафон» Блиновская просила сравнительно немного – в среднем от трех до десяти тысяч людей. Однако ее курсы покупали настолько много людей, что блогеру удалось заработать миллиарды.

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Несмотря на актуальные новости об аресте Блиновской, подписчики и поклонники продолжают ее поддерживать.

Психолог Дарья Дугенцова в комментарии для «Слово и Дело» отмечает, что ответственность за появление такого явления, как Елена Блиновская и подобные ей инфоцыгане, лежит на самом обществе. Отсутствие критического мышления, надежда получить простое решение проблем за относительно малую сумму, без всяких усилий, заставляли отдавать деньги Блиновской.

Многие россияне отдавали деньги, руководствуясь принципом «почему бы и нет – ничего страшного не будет».

Таким образом из небольших сумм, за которые люди хотели купить решение всех своих проблем, сложилась целая империя.

«К сожалению, люди, которые становятся мошенниками, чаще всего очень хорошие психологи. Я бы даже сказала качественные психологи. Они знают, куда надо бить и каким образом. Они умеют триггерить людей. То есть, они давят на боль человека. Блиновская не раз говорила о том, что к ней обращались онкобольные люди на серьезных стадиях рака и излечивались. Совершенно не факт, что такие люди были на самом деле. Она приводит такие примеры, которые цепляют. Она давит на больное и таким образом забирает внимание», — объясняет психолог.

Дарья Дугенцова также отмечает, что успех Блиновской был во многом завязан на грамотном маркетинге, всецело отвечающем на «боли» аудитории. Тот факт, что ее «марафон желаний» стал популярным, многое говорит о потребностях общества – люди покупали его, чтобы получить самые простые положительные эмоции, поддержку, мотивацию, общение. Именно поэтому в своих продуктах нередко используют лозунг: «Мы продаем людям радость».

Помимо прочего, Блиновская использовала уловки для привлечения и удержания аудитории: постоянно демонстрировала, что она выбралась «из грязи в князи», что она простая – такая же, как все – смогла добиться головокружительного успеха. Смогла без особых усилий, без талантов, без выдающейся внешности и уникальных знаний. Потенциальный клиент верит, что он сможет так же.

«Люди хотят верить в это чудо. Они хотят получить волшебную таблетку, и желательно недорого. А Елена эту волшебную таблетку им преподносит, как конфетку в красивом фантике. Елена показывает этот фантик, как будто внутри что-то есть. И люди думают, что они сейчас развернут, и там будет таблетка, которая им поможет. А потом человек покупает и видит, что под фантиком ничего нет – либо камушек, либо пустота», — отмечает психолог.