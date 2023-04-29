10 советов для умного шопинга

Искушения поджидают буквально на каждом шагу, ведь купить хочется все и сразу.

Фото: Super.ru Super.ru

А не взять товар по акции кажется преступлением.

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Спокойно! Эти 10 советов сделают ваш шопинг предсказуемым и осознанным.

Присмотритесь к нижним полкам

Самое ценное место на полках магазинов располагается на уровне глаз. Там товары заметнее, поэтому продаются быстрее. А на верхних и нижних полках зачастую обнаруживаются куда более привлекательные предложения, чем то, что вам пытаются продать в первую очередь. Случайностей в деле мерчендайзинга, то есть раскладки товаров, не бывает, так что совет актуален для всех супермаркетов без исключения.

Чем дальше, тем лучше

В идеале стоит проверять срок годности всех продуктов и даже косметики: и то и другое в испорченном виде способно серьезно подпортить здоровье. Но если времени выискивать заветные цифры на упаковке просто нет, берите товары из глубины полки. Продавцы, следуя законам логики, не станут мешать свежую поставку с залежавшейся. Впереди окажется более ранний завоз, который нужно распродать побыстрее.

Берите тележку

Если раньше считалось, что в корзину поместится меньше товаров, а значит, вы не купите лишнего и сэкономите, то последние исследования доказали обратное. Ученые серьезно подошли к делу и выяснили, что пользование тележкой не только помогает совершать покупки более ответственно, но и влияет на выбор более полезных продуктов. Пожалуй, самый удивительный вывод научных изысканий — корзину тяжело носить, и большинство людей неосознанно решают себя наградить чем-нибудь вкусным и вредным.

Покупайте онлайн

Если вы не из тех, кто славится силой воли, технический прогресс предлагает прекрасную альтернативу походам по магазинам — онлайн-покупки. Предварительно составьте подробный список и, не блуждая по разделам сайта, вбивайте нужный продукт в строку поиска. Такой подход максимально сократит соблазны — не придется себя винить за импульсивные приобретения. Кстати, неудивительно, если шопоголик, напротив, проснулся в вас в онлайне, ведь магазин в Сети всегда с вами. В таком случае лучше отправиться на шопинг вживую.

Фотографируйте то, что хотите купить

Прекрасный способ не покупать лишнего — сфотографировать желаемый товар и поставить на место. Так вы сможете обмануть собственный мозг. Наличие фотографии успокаивает и создает ощущение присвоения. Вы уверитесь, что не забудете о своей находке и при необходимости сможете вернуться за ней позже. К счастью, про большинство таких желаний вы даже не вспомните, пока не решите почистить галерею. А если за чем-то вы действительно готовы вернуться, почему бы и нет!

Присмотритесь к «некрасивым» овощам

Часто идеальные на вид овощи наименее полезны: во-первых, для их выращивания приходится применять больше химикатов, во-вторых, они могут подвергаться дополнительной обработке, например вощению. Если вы хоть раз пытались вырастить овощи на грядке или подоконнике, то наверняка знаете, что урожай крайне редко выглядит как на подбор. Овощи топ-модели хороши для рекламных съемок, а в салате их идеальную внешность рассмотреть в любом случае не выйдет.

Оставьте детей дома

«Мама, купи» — классика жанра и триггер большинства мам. И неудивительно, у ребенка глаза разбегаются от изобилия, а заботливые продавцы как раз «заботливо» разместили яркие конфеты и игрушки пониже, чтобы ваше чадо могло поучаствовать в семейном шопинге. По-возможности отправляйтесь за покупками без ребенка — и дело не только в просьбах малыша. В одиночку вы сможете найти все необходимое быстрее и проведете меньше времени в магазине.

Покупайте на сытый желудок

Очевидное правило, соблюдать которое получается не всегда. Ведь часто в магазин мы отправляемся, когда больше не из чего готовить. Но это лишь дело привычки. Как вариант, можно поддерживать минимальный запас продуктов в доме или завести традицию ходить магазин после ужина.

Смотрите на состав, а не на бренд

Целая индустрия вселяет в вас желание что-то купить. Маркетологи, словно в кукольном театре, дергают за невидимые нити страхов, влечений и комплексов. Вам действительно нужно пользоваться именно этим шампунем или с ним вы себя чувствуете девушкой из высшего общества? Пожалуй, даже осознанно поверить в сказку иногда приятно, но не забывайте читать состав и проверять его на наличие нежелательных веществ. Нередко под красивой упаковкой кроется состав низкопробного средства, а по соседству на витрине грустят качественные ноунеймы.

Совершайте покупки в наушниках