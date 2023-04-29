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Токсичность матери может превратить человека в маньяка

Токсичность и злость, исходящие от матери, чаше всего являются причиной превращения человека в маньяка. Об этом рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

Токсичность матери может превратить человека в маньяка
© Ura.Ru

«При токсичной, злой маме, как правило, ребенок начинает эту агрессию вымещать на животных, еще добавляется энурез», — передает слова Шурова News.ru.

Он добавил, что маньяка можно вычислить по трем пунктам, среди которых пиромания, энурез и насилие над животными. Эти признаки составляют триаду Макдональда. Также человек может превратиться в маньяка по причине плохого положения в обществе, либо после получения в детском возрасте травмы на сексуальной почве, заключил Шуров.

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