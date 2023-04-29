Токсичность матери может превратить человека в маньяка

Токсичность и злость, исходящие от матери, чаше всего являются причиной превращения человека в маньяка. Об этом рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

Он добавил, что маньяка можно вычислить по трем пунктам, среди которых пиромания, энурез и насилие над животными. Эти признаки составляют триаду Макдональда. Также человек может превратиться в маньяка по причине плохого положения в обществе, либо после получения в детском возрасте травмы на сексуальной почве, заключил Шуров.