Кто и как разводит людей на курсах и тренингах

Сверхпопулярного блогера с аудиторией более шести миллионов человек Елену Блиновскую подозревают в неуплате налогов в особо крупном размере. В Сети Блиновская прославилась в первую очередь как автор «Марафона желаний» — «уникальной» методики личностного роста, завязанной на правильной формулировке «хотелок» и «проработке негативных моментов». Стоимость курса для одного человека могла составлять десятки тысяч рублей, а всего через «систему Блиновской» прошли больше 100 тысяч клиентов.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

«Парламентская газета» рассказывает, как работают «марафоны желаний» и почему устраивающие их «инфоцыгане» никогда не испытывают нехватки аудитории.

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Попала в аудиторию

«Марафоны желаний» Елена Блиновская запустила в 2015 году. И скоро стало понятно, что бывшая выпускница факультета экономики Ярославского государственного университета сорвала куш. Как писал в 2021 году журнал Forbes, аудитория организованных ею «курсов личностного роста» на тот момент составляла свыше 100 тысяч человек, а общая прибыль оценивалась более чем в 300 миллионов рублей.

Чему учили на курсах? Правильно формулировать запросы, посылать верные сигналы Вселенной и так далее. Журналисты, внедрившиеся на «Марафоны», например, писали о том, что участников просят составить список из десяти «хотелок», потом выписать на отдельный листочек по три страха, связанных с каждой «хотелкой», и сжечь его, визуализировать свои мечты и избавиться от негативных установок в стиле «деньги портят человека». Удивительно, но кому-то подобный подход даже помогал: в Сети можно найти множество восторженных отзывов от бывших клиентов Блиновской. Однако реальное соотношение негатива к позитиву установить, к сожалению, не получится.

По словам кандидата психологических наук и президента Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии Людмилы Поляновой, в случае с Еленой Блиновской и прочими «инфоцыганами» о каких бы то ни было сложных схемах работы с аудиторией и неочевидных психологических ловушках говорить не приходится. По словам специалиста, единственная заслуга Блиновской состоит в том, что она удачно попала в нерв времени.

«Такие люди — по большому счету авантюристы — появляются главным образом в смутные времена, — пояснила Полянова. — Они были, есть и будут. Вспомните — еще Алексей Толстой в «Хождениях по мукам» упоминал, что в современном ему обществе большой популярностью пользуются спиритические сеансы. «Марафоны желаний» и иже с ними — примерно то же самое, только с поправкой на прогресс».

Блиновская и прочие, подчеркнула собеседница издания, ориентируются на вполне четкий и понятный слой общества: людей с достаточно низким образованием и уровнем внутренней культуры и при этом с высокой степенью инфантилизма, искренне верящих в сказку и волшебную палочку, по мановению которой могут решиться все их проблемы.

«Сама Блиновская на самом-то деле тоже не отличается высоким уровнем развития, — отметила Людмила Полянова. — Но она, видимо, была хорошим предпринимателем и вдобавок сумела понять, чего не хватает таким же, как она. А потом просто дала это людям. Но в силу, видимо, жадности и отсутствия внутренней культуры не смогла вовремя остановиться, за что в итоге и поплатилась».

Подобное к подобному

Безусловно, сыграл свою роль агрессивный маркетинг — рекламой «Марафонов» еще год-два назад был буквально забиты соцсети, о них рассказывали известные блогеры, а истории тех, кто получил желаемое, следуя «волшебным» инструкциям, регулярно всплывали в соцсетях. Помог и сам образ Блиновской. На это, к слову, обратил внимание депутат Госдумы Виталий Милонов: «Про марафонистку — у нее провинциальный образ глупой женщины, которая попала в столицу, — рассуждал он на своей страничке в telegram. — Её идеалы нам хорошо видны во время обыска — это куча шмотья, побрякушки блестящие. Типичные ценности нищебродки духа. Это ценности абсолютно глупого человека, который дорвался до лютых денег. Они вкладываются в какие-то показные, яркие бусы, машины необычные. А по большому счету через несколько лет их ценности покроются ржавчиной и исчезнут, ничего не останется».

Людмила Полянова эту характеристику подтвердила: «Подобное притягивает подобное. Посыл был такой: если уж она сумела добиться успеха, то и у всех остальных обязательно получится. Правда, какой именно их ждет «успех», мы прекрасно видим по событиям трех последних дней».

Самое же печальное — от подобного рода «инфоцыган» практически невозможно защититься. Именно потому, что действуют они максимально грубо и неизобретательно, — нельзя предугадать и победить стратегию, которой не существует.