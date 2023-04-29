Что такое абьюз. Объясняем простыми словами

Человека, который совершает такое насилие, называют абьюзером. Чаще всего мы слышим слово «абьюз», когда речь идёт именно о насилии в отношениях между мужчиной и женщиной. Например, муж, который систематически бьёт жену, унижает, игнорирует её интересы, эмоционально издевается, чрезмерно контролирует, запрещает общаться с родственниками или друзьями, выступает в роли абьюзера.

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В абьюзивных отношениях всегда реализуется формула «жертва — агрессор», где жертва не имеет права голоса, не может за себя постоять и систематически испытывает со стороны партнера психологическое или физическое давление.

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Абьюз не имеет пола и может быть не только в романтических отношениях. Например, для части женщин характерно прибегать к психологической форме насилия: манипулировать мужчинами, угрожать разорвать отношения, контролировать и т.д.

Абьюзерами могут быть родители. Они воспринимают детей как собственность и относятся к ним соответствующим образом: заставляют заниматься тем, чем ребенок не хочет, наказывают за плохую успеваемость, унижают, сравнивают с другими детьми, принижают успехи. Это может оставить серьёзный след на психике и жизни повзрослевших детей.

Руководитель-абьюзер может оскорбить сотрудника, перейти на личность, нарушить субординацию и т.д.

Каким бывает абьюз

Психологи Иляна Копылова и Дарья Яушева выделяют несколько типов абьюза:

Физический. Может быть как без телесных повреждений (абьюзер толкает, обливает водой, рвёт одежду), так и с рукоприкладством (побои, издевательства с применением грубой физической силы). Это самая крайняя и опасная стадия абьюза. Обычно характерен для партнеров, которые долго состоят в отношениях или браке.

Психологический. Абьюзер позволяет себе унижать партнера, насмехаться, манипулировать, упрекать, ревновать, контролировать любые действия, обвинять. Часто психологический абьюз может сопровождаться физическим. При психологическом абьюзе жертва подвергается ещё и газлайтингу (эмоциональным манипуляциям): её убеждают в том, что она искаженно воспринимает реальность и не может верить собственным ощущениям. Абьюзер может утверждать, что все свои действия совершает только во благо партнеру и их отношениям.

Финансовый. В этом случае абьюзер стремится к полному контролю денежных средств партнёра. Например, может лишить денег за малейшую провинность, требует оставить или поменять работу, просит отчёт за каждую потраченную сумму. Такой вид насилия случается в парах, где один партнер зарабатывает значительно больше, или его доход - единственный в семье. Часто жертвами финансового абьюза становятся женщины в декрете, они находятся в полной финансовой зависимости от партнера и не имеют возможности самостоятельно зарабатывать.

Сексуальный. Это принуждение к сексу, когда один из партнеров этого не хочет, и не дает на это активное согласие.

Репродуктивный. Это принуждение к зачатию ребенка. Чаще всего репродуктивному насилию подвергаются женщины. Такое эмоциональное насилие может исходить не только со стороны партнера, но и со стороны родственников, родителей, врачей.

Нюансы

Психолог Екатерина Макарова выделяет определенный цикл абьюзивных отношений:

Идеализация. Такие отношения, как правило, завязываются очень быстро. Сначала абьюзер идеализирует свою жертву, задаривает подарками, быстро признается в любви и так же быстро пытается организовать общий быт. Например, может предложить жить вместе уже через месяц после знакомства.

Напряжение. Абьюзер быстро устает от жертвы. Он перестает ценить отношения, как в самом начале, и понимает, что его пара не идеальна. Теперь любая связанная с партнером мелочь вызывает чувство раздражения и агрессии. Все эти негативные эмоции абьюзер вымещает на жертве.

Акт насилия. Абьюзер может ударить жертву или психологически унизить, оскорбить. Свои действия абьюзер оправдывает тем, что жертва сама это допустила и сама во всем виновата.

Примирение. На этом этапе абьюзер всячески пытается добиться прощения у партнера. Клянется, что такое поведение не повторится. Он начинает быть заботливым и добрым, пытаясь доказать, что изменился.

«Медовый месяц». Отношения становятся адекватными и спокойными до следующего триггера, вызывающего напряжение.

Отличительная черта и поведенческий паттерн абьюза - «эмоциональные качели» по отношению к жертве. Абьюзер чувствует психологическую необходимость играть на эмоциях и чувствах жертвы.

Факт

Каждая третья женщина в мире хотя бы раз в жизни подвергалась сексуальному или физическому насилию, чаще всего со стороны партнера, по данным Всемирной организации здравоохранения.

Не путать с

Неверным было бы считать абьюзом любую форму агрессии. Если она проявляется как способ защитить свои личные границы, это не абьюз, объясняет психолог онлайн-платформы «Грань» Юлия Кузнецова. Если агрессия не ситуативна, а системна, когда с её помощью стараются подчинить себе жертву, то это уже абьюз.

Пример употребления на «Секрете»

«Слабые и растерянные женщины — магнит для абьюзеров. Они сразу чувствуют жертву и начинают свою психологическую игру».