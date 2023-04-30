10 глупых привычек, которые портят вашу жизнь

Наша жизнь складывается из множества случайных мелочей, но следующие десять вы определенно способны контролировать. Избавьтесь от этих вредных привычек — так вы инвестируете в качество своей жизни!

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Залипать в телефоне

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«Спасибо» технологиям социальной инженерии, стоит немного заскучать, как рука тянется к родному смартфону. А там все как мы любим: красивая жизнь, долгожданные лайки и имитация близкого общения. Едва ли стоит объяснять, что смотреть в экран часами напролет, мягко говоря, не полезно. Но не будет лишним напомнить, что гаджеты лучше убрать с глаз долой, когда вы наконец-то смогли прийти на реальную встречу. Вы изливаете душу, а собеседник поглядывает на уведомления — правда обидно? Качество вашей жизни улучшится, если вы возьмете за правило игнорировать телефон, когда есть возможность для ценного живого общения.

Критиковать незнакомцев

Порой чужие поступки кажутся нам нелогичными. Но как часто мы действительно достаточно владеем информацией, чтобы разозлиться на них? Например, если в супермаркете работает одна касса, а сотрудник медленно пробивает товар, дело может быть не в личных качествах работников, а в их недостатке. Возможно, кассир даже сам вызвался на очередную смену, чтобы сгладить ситуацию. Злиться на обстоятельства нормально, а сливать негатив на первую попавшуюся жертву — нет.

Поддерживать нежелательные связи

Дружба, как правило, не терпит полутонов: либо вы уважаете человека и доверяете ему, либо ни за что не станете посвящать его в свои секреты. Либо вы рады любой возможности увидеться, либо предпочли бы остаться дома. Симуляция близкого общения, когда оно вам объективно не нужно и ни капли не интересно, — жалкое зрелище и бесполезная трата времени. Не стоит соглашаться на встречи из вежливости, куда правдивее и уважительнее будет отказать и потратить время на тех, кто вам действительно важен.

Платить кредиткой

Если вы регулярно следите за списаниями и можете без подсказки назвать дату окончания льготного периода, возможно, в ваших руках кредитная карта способна быть эффективным финансовым инструментом. В случае, если вы предпочитаете не знать, какой процент дохода банк списывает в счет вашего долга, закрывайте ее как можно скорее. И платите за покупки собственными деньгами, а не заемными — ведь это логично, не правда ли?

Со всем соглашаться

Умение отказывать одно из самых важных в современном мире агрессивного маркетинга и расцвета мошенничества. Но в межличностных отношениях отстаивать границы не менее важно, даже при общении с самыми близкими людьми. Не важно, речь о выборе ресторана на вечер или города для жизни, ваши предпочтения равнозначны желаниям партнера. Не молчите, если вас что-то не устраивает: подавленная агрессия рано или поздно ударит по здоровью.

Откладывать на завтра

Невозможно прийти к цели, не сделав по направлению к ней ни шага. Большинство успешных людей отличаются только тем, что когда-то предпочли дела возможности распластаться по дивану. Если вам действительно нужно отдохнуть, запланируйте это. Наверняка, опустошив список дел, вы получите энергии куда больше, чем «отдохнув», предаваясь прокрастинации и сгорая от чувства вины.

Одалживать деньги

Дать в долг — хороший способ проверить надежность человека. И по этой же причине отличный способ потерять друзей. Зачастую привычка затягивать с возвращением займа сродни болезни. Вы же не станете одалживать спиртное хроническому алкоголику? Поэтому даже самый безответственный подход человека к возврату денег не отменяет его положительных личностных качеств. К тому же рынок предлагает множество способов получить деньги, когда это действительно важно. Начиная с кредитных карт с большим льготным периодом и возможностью снять наличные и заканчивая полноценным кредитом. А если человек не готов взять ответственность за своевременный возврат, то почему подарить ему деньги должны именно вы?

Терпеть унижения

Нет никакого оправдания несправедливому и уничижительному обращению. Оскорбления (как и физическое насилие) не должны становиться нормой ни в деловых, ни в личных отношениях. А если необходимость терпеть их связана с тяжелой жизненной ситуацией, убедитесь, что уже предприняли меры, чтобы эту ситуацию исправить.

Ложиться слишком поздно

Еще один сериал, еще один чат в социальной сети, еще одна статья на ночь глядя не делают вас счастливее, а только крадут драгоценное время для здорового сна. Начните ложиться вовремя из принципа — и вскоре заметите, что стали чувствовать себя на порядок лучше. НЕ забывайте, что полноценный сон — основа здорового образа жизни. А низкосортные развлечения однозначно не стоят вашего здоровья.

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