Стать жертвой хамства может каждый. Абсолютно в любом общественном месте нас может поджидать человек, который не способен справиться со своим негативом самостоятельно и избавляется от него через перенос на других. "Рамблер" расскажет три действенных способа, как противостоять хамству.

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Больше всего от хамства страдают люди с хорошим воспитанием, которым зачастую трудно отстаивать свои личные границы и гораздо важнее получить одобрение со стороны общества своей конмфортмностью. Поэтому чаще всего они молчат, а внутри растекается неприятное чувство обиды и несправедливости за то, что вы не противостояли хамству. Но какие есть экологичные выходы из ситуации?

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Как обычно реагируют люди

У каждого из нас существует три психологических состояния: взрослый, ребенок и родитель.

Взрослый при столкновении с хамом скорее уклонится от прямого конфликта — промолчит или извинится, без оправданий. Мы понимаем, что движет человеком и пропускаем конфликт мимо ушей.

Из детского состояния мы не сможем противостоять хаму: желание защитить себя будет провоцировать нас на агрессию, конфликт будет нарастать.

Если мы хотим показать другому, что нам нельзя хамить, лучше ориентироваться на позицию родителя, который задает вопросы и поучает.

Хамство — это не про вас

Первая реакция на грубость может быть эмоциональной и даже детской, но если задуматься, то хамство другого никак не связано лично с вами и вашими личными качествами. Этот негатив идет изнутри другого человека и проецируется на окружающих, а жертву хам выбирает хаотично, то есть под горячую руку может попасть любой. Так он пытается самоутвердиться за счет других, агрессивно демонстрируя свою "силу". Поэтому лучшая реакция на хамство будет: а) отсутствие реакции, б) вежливость, в) улыбка. Возможно, осознав, что это хамство не про вас, вы даже не обратите на него внимание.

Выразите свои эмоции

Часто мы игнорируем хаство, хотя внутренне желаем отстоять свои границы и защититься. Нет ничего плохого или страшного в том, чтобы выразить свое недовольство. Это не значит, что нужно вступать в словесную перепалку. Но сказать, что с вами так нельзя — можно. Адекватно задать вопрос: "Что вы себе позволяете" и заявить, что вам это неприятно. Это действие не остановит хама, но подарит ощущение внутреннего удовлетворения, так как вы защитили себя, а не оставили в беде. Запомните, прав не тот, за кем последнее слово, а тот, кто реагирует правильно и не втягивается в беседу.

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