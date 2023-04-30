Он вернул русским славу красивых людей. Чем запомнится модельер Вячеслав Зайцев?

Вячеслава Зайцева не стало на 86-м году жизни. По информации сразу нескольких СМИ, днем 30 апреля модельера и телеведущего госпитализировали в Щелковскую городскую больницу с внутренним кровотечением, через несколько часов из стен медицинского учреждения просочилась печальная новость - народного художника РФ, гуру советской моды спасти не удалось.

Он ушел очень тихо. И очень быстро. Будто бы спешил к тем, о ком еще в марте, накануне своего 85-летия, грустил. Вот в одном из своих последних интервью Вячеслав Зайцев говорил: "Все, с кем я был дружен, ушли в мир иной. Одним из последних был Пьер Карден". И тут бы журналистам порасспрашивать его о дружбе, о любви - великие художники умеют ценить теплоту человеческого общения, но время сегодня не дружелюбное, и поэтому разговор переключился на отмену русской культуры.

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Но есть в последних интервью слова, которые очень похожи на подведение итогов. "Я могу назвать себя счастливым человеком", - сказал модельер. И тут же расшифровал, в чем его счастье: "Я добился в жизни очень больших высот, состоялся в искусстве, оставил след в истории своей страны".

А почему добился, состоялся и оставил? Все просто - он, сын ивановских рабочих, пахал как Папа Карло, причем не ради собственной славы или выгоды, а, как он сам говорил, из любви к красоте. А еще потому что ему хотелось сделать свою страну модницей, чтобы всякие Италии и Франции не задирали носы.

И ведь сделал. Первый его по-настоящему крупный показ спровоцировал западную прессу восторженно заявить: "Отныне в Москве есть собственный художник". В Москве, правда, этому художнику влепили выговор. По-другому просто быть не могло - молодому выпускнику Московского текстильного института и худруку Экспериментальной швейной фабрики по производству спецодежды Славе Зайцеву поручили разработать одежду для работников сельского хозяйства. А получилось? Телогрейки ярких цветов, легкие юбки из цветастых платков, валенки, украшенные вышивкой и тесьмой… Как в этом работать, спросили у смелого модельера. Легенда гласит, что он ответил - в этом надо просто жить.

И так было всегда. Жить красиво - это кредо Славы Зайцева. Он заставил всю страну поверить в то, что она умеет быть красивой. Сегодня уже мало, кто вспомнит его грандиозное платье "Россия", за которое он получил Гран-при на Международном конкурсе модельеров в Москве. А вспомнить о нем нужно, быть может, сейчас как никогда. Цвет - красный, крой - свободный, прозрачный шелковый шарф на голове модели развивается при движении. Легкость, пластичность в сочетание с монументальностью. "Да это же Советский Союз, потому оно красное", - восторженно кричали искусствоведы, "Это же Русь!", - воскликнул тогдашний руководитель Московского дома мода. Правда была в том, что Зайцева на создание суперпатриотического платья вдохновили русские иконы.

Если и была какая-то генеральная линия во всех коллекциях Славы Зайцева, то это ностальгия по русскому. Некоторые его коллекции об этом кричали: "1000-летие крещения Руси" (1988 год), "Ностальгия по временам ушедшим" (2004), "Истоки" (2008), опять "Ностальгия" (2013)…

Вячеслав Зайцев стал первым советским и российским модельером, получившим право показа своих моделей в неделях высокой моды в Париже. И начал он свой путь на мировых подмостках опять же с "Русских сезонов". И наверно неслучайно, что те два города, которые записали Зайцева в списки почетных своих жителей, называются Париж и Иваново. Он построил между ними мост красоты. И этот мост ничего не сможет разрушить.

Стоит ли говорить, что в Советском Союзе он был самым модным модельером. Все актрисы щеголяли в его платьях. Каждый третий наряд, попавший на страницы "Советского экрана" - точно его, а уж про красные дорожки кинофестивалей и говорить не стоит. "Вот опять Зайцев идет", - завидовали модники и модницы, провожая своих любимец к славе.

А еще он много работал в театре, создавал графику, преподавал, вел телепередачи. И это именно Зайцев первым в мире озаботился костюмами для фигурного катания. Поклонники танцев на льду должны помнить блистательный дуэт Бесстемьянова - Букин и их неповторимые "Половецкие пляски"

Всегда и во всем он оставался верен себе - доказывал соотечественникам, что русский и красивый должны быть синонимами. Был ли услышан?